شکستن طلسم شوم شاهزاده هری در قاره سیاه
جادوگر غنایی کاپیتان انگلیس را آزاد کرد
«نانا کواکو بونزام»، ساحر و جادوگر سرشناس غنایی، با ادعایی عجیب اعلام کرد پس از طلسم کردن هری کین پیش از تقابل انگلیس و این کشور آفریقایی، حالا تصمیم گرفته است مهاجم سهشیرها را از بند این جادوی سیاه رها کند.
به گزارش ایلنا، این یکی از عجیبترین و جنجالیترین داستانهای جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ «نانا کواکو بونزام»، فردی که خود را "قدرتمندترین معنویتگرای جهان" مینامد، ادعا کرده که هری کین را از بند طلسم شومی که برای جلوگیری از گلزنی او مقابل غنا (کشور زادگاهش) خوانده بود، آزاد کرده است.
شاید این ادعا کاملاً سوررئال و غیرواقعی به نظر برسد، اما کواکو بونزام پیش از تقابل حساس مرحله گروهی، رسماً یک جادوی سیاه را علیه مهاجم انگلیسیها به کار بست. او در آن زمان به روزنامه دیلی استار گفته بود: «من دارم روی هری کین کار میکنم. من قبلاً نشان دادهام که چه کارهایی از دستم برمیآید، بنابراین به خوبی میدانم که برای متوقف کردن او باید چه کاری انجام دهم. من به خاطر پیشبینیهایم بسیار شناختهشده هستم.» این ساحر همچنین افزود: «من برای او آرزوی مصدومیتهای شدید نمیکنم. همین که کشورم را بدون زدن گل ترک کند برای من کافی است. من کارم را برای کمک به غنا انجام خواهم داد.»
نبرد ماوراءالطبیعه در مستطیل سبز
خواه این اتفاق یک تصادف محض باشد و خواه نه، ستاره بایرن مونیخ در آن مسابقه نمایشی کاملاً دور از انتظار و غریبه با عیار همیشگی خود ارائه داد. کین در طول بازی تنها موفق به ثبت یک شوت در چارچوب شد و عجیبتر اینکه واضحترین و طلاییترین موقعیت کل مسابقه را به شکلی باورنکردنی از دست داد.
پس از یک ضربه سر، توپ انگار از آسمان در محوطه ششقدم جلوی پای او افتاد؛ این مهاجم بدون هیچ مزاحمی در موقعیت گلزنی قرار داشت و نیمی از مردم انگلیس از جازدگی مدافعان حریف شگفتزده شده و آماده برپایی جشن گل بودند، اما او در کمال ناباوری توپ را به آسمان کوبید و به آغوش تماشاگران فرستاد! توضیح منطقی فوتبالی این است که حتی بزرگترین ستارهها هم گاهی خراب میکنند، اما افراد خرافاتی انگشت اتهام را مستقیماً به سمت نفوذ و قدرت طلسم نانا کواکو بونزام نشان میدهند.
سهشیرها در این مسابقه تصویری کاملاً متفاوت و افتکرده نسبت به بازی اول خود مقابل کرواسی ارائه دادند و نمایشی دور از شأن یک مدعی قهرمانی جام جهانی داشتند. حالا پس از پایان این نبرد و تساوی بدون گل انگلیس و غنا، این جادوگر غنایی ویدئویی جنجالی را در صفحات مجازی خود خطاب به هری کین منتشر کرده است. نانا کواکو بونزام در این ویدئو مدعی شد: «من قدرتمندترین معنویتگرای جهان هستم. اکنون من هری کین را آزاد میکنم تا او بتواند در بازی بعدی انگلیس گلزنی کند.»
پاتک ساحر بریتانیایی به جادوی آفریقایی
جالب اینجاست که پیش از این تساوی بدون گل، جادوگر غنایی یک پاسخ محکم و علنی از بریتانیا دریافت کرده بود. «اوری گلر»، شعبدهباز و توهمگرای معروف بریتانیایی – همان کسی که ادعا میکرد در جام ملتهای اروپا ۱۹۹۶ با ذهن خود توپ را تکان داده تا گری مکآلیستر پنالتی اسکاتلند مقابل انگلیس را خراب کند – تلاش کرد تا از کین محافظت کند. گلر پیش از بازی صراحتاً اعلام کرده بود: «قبل از شروع مسابقه، من ارتعاشات مثبتی را ارسال خواهم کرد. من تمام قدرتها، انرژیها و دانش خودم را فعال میکنم تا مانع از آسیب رساندن ارتعاشات منفی آنها به هری کین شوم.»
نکته جالب اینجاست که همین ساحر غنایی که کین را "طلسم" کرده بود، پیش از این ادعا داشت که در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز تلاش کرده بود تا با جادو مانع بازی کردن کریستیانو رونالدو شود؛ چرا که در آن دوره غنا و پرتغال همگروه بودند. اکنون پس از اعلام رسمی "آزادی" هری کین، این مهاجم انگلیسی در آخرین بازی مرحله گروهی باید به مصاف خط دفاعی پاناما برود؛ جایی که هواداران انگلیس انتظار دارند با باطل شدن این طلسم، او قفل دروازه حریف را بشکند و یک یا دو گل به ثمر برساند.