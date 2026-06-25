حمله اینفانتینو به منتقدان
جیب فیفا از وقتهای استراحت جام جهانی پر نمیشود
جانی اینفانتینو با دفاع تمامقد از قانون جنجالی وقت استراحت و نوشیدن آب (کولینگ بریک) در جام جهانی، اتهامات مربوط به درآمدزایی فیفا از طریق ایجاد وقفههای تبلیغاتی تلویزیونی در جریان مسابقات را به شدت تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، جانی اینفانتینو با قاطعیت هرگونه شایعه در خصوص درآمدزایی از قانون جدید و اجباری استراحت سه دقیقهای (کولینگ بریک) در دقایق ۲۲ و ۶۷ مسابقات را رد کرد. پیش از این گزارشهایی منتشر شده بود که ادعا میکرد برخی از آیتمهای تبلیغاتی تلویزیونی در جریان بازیهای ایالات متحده با قیمت سرسامآور ۷۵۰ هزار دلار فروخته شدهاند؛ موضوعی که موجی از بدبینی را میان هواداران ایجاد کرد و آنها معتقد بودند این تصمیم کاملاً تجاری است.
مرد اول فیفا در گفتوگو با روزنامه گاردین اصرار داشت که این نهاد هیچ سود مالی از وقفههای ایجاد شده نمیبرد. او در این باره اظهار داشت: "هیچ درآمد اضافی برای فیفا وجود ندارد، چرا که تمامی توافقات تجاری از مدتها قبل امضا شده بودند. این موضوع برای ما یک مسئله مالی نیست؛ این صرفاً یک موضوع کاملاً ورزشی است."
سلامت ستارهها فدای ریتم بازی نمیشود
این وقفههای اجباری صدای بازیکنان و مربیان را درآورده است؛ چرا که آنها معتقدند ایستهای متوالی، ریتم، شتاب و جریان اصلی مسابقه را کاملاً نابود میکند. با وجود این انتقادات تند، اینفانتینو پافشاری میکند که دلیل اصلی این تصمیم، حفظ سلامت و رفاه بازیکنان در این تورنمنت فرسایشی و فشرده است. بر اساس جدول مسابقات، تیمها باید تا سقف ۸ بازی را در طول ۳۹ روز انجام دهند که همین مسئله، خستگی مفرط را به یک بحران جدی تبدیل میکند.
اینفانتینو در پاسخ به این چالشها افزود: "دلیل اصلی گرمای هوا است، اما ما همچنین باید درک کنیم که در مسابقاتی مانند جام جهانی که در ۳۹ روز برگزار میشود و تیمها احتمالاً هشت بازی در این ۳۹ روز انجام میدهند، داشتن زمانی برای استراحت بسیار حیاتی و مهم است."
تضمین عدالت فوتبالی در تمامی استادیومها
رئیس فیفا فراتر از بحث سلامت بازیکنان، استدلال کرد که اجرای سراسری و یکنواخت این استراحتها، عدالت و برابری را در کل تورنمنت تضمین میکند. او توضیح داد اگر به مربیان اجازه داده شود که فقط در بازیهای شدیداً گرم تغییرات تاکتیکی اعمال کنند، یک عدم تعادل ساختاری در فوتبال ایجاد میشود.
اینفانتینو با تاکید بر این بخش گفت: "آنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد این است که مطمئن شویم همه تیمها، در هر مسابقهای، تحت شرایط کاملاً یکسانی بازی میکنند. بسیار سخت است بپذیریم که یک سرمربی تنها به این دلیل که هوا گرمتر است، فرصت تاثیرگذاری روی مسابقه و اعمال تغییرات را داشته باشد، در حالی که در مسابقهای دیگر که دما کمی پایینتر است، همان سرمربی از چنین فرصتی محروم بماند."
آیا قانون کولینگ بریک ماندگار خواهد شد؟
در شرایطی که فیفا به طور جدی متعهد شده که این وقفههای خودکار را تا پایان این تورنمنت ادامه دهد، اما ممکن است در مسابقات آینده رویکرد متفاوتی اتخاذ شود. اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از هماکنون تایید کرده است که در یورو ۲۰۲۸، قانون استراحت و نوشیدن آب را به جای اجبار کلی، به دمای واقعی و لحظهای هوا منوط خواهد کرد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا فیفا نیز در آینده به سمت چنین قوانین انعطافپذیری گام برخواهد داشت یا خیر.