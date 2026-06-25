انقلاب سبز مکزیکیها در بازار جهانی
پیراهن التری بالاتر از تمام غولهای فوتبال دنیا ایستاد
میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ نهتنها در داخل مستطیل سبز تاریخسازی میکند، بلکه در بازار کیتهای ورزشی نیز با شکستن رکورد فروش پیراهن نمادین سبز خود، بالاتر از تمامی مدعیان و رقبای جهانی پادشاهی میکند.
به گزارش ایلنا، مکزیکیها در خانه خود در حال نگارش صفحات جدیدی از تاریخ هستند. این دوره از جام جهانی برای هواداران مکزیک طعم و بوی کاملاً متفاوتی دارد؛ چرا که مسابقات در خاک خودشان برگزار میشود. تیم ملی آنها نهتنها برخلاف نگرانیهای شدیدی که پیش از شروع تورنمنت میان هواداران وجود داشت، نمایشهای فوقالعاده قدرتمندی را ارائه داده است، بلکه حالا التری به یکی از محبوبترین و پرطرفدارترین تیمها در میان فوتبالدوستان سراسر جهان تبدیل شده است.
صعود بینقص به تالار افتخارات بزرگان جهان
در روزهایی که متدهای تمرینی و جالب تیم ملی مکزیک حسابی توجه هواداران را به خود جلب کرده، آنها با کسب ۹ امتیاز کامل و بدون حتی یک گل خورده به مرحله بعدی صعود کردهاند. این دستاورد بزرگ، مکزیک را در دستهای تاریخی قرار میدهد که پیش از این تنها در انحصار ابرقدرتهای دنیای فوتبال بوده است.
شاگردان آگیـره حالا به ششمین تیم در تاریخ جام جهانی تبدیل شدهاند که هر سه بازی مرحله گروهی خود را با پیروزی مطلق و بدون باز شدن دروازهشان پشت سر میگذارند. این لیست اختصاصی شامل هلند رویایی ۱۹۷۴، برزیل مقتدر ۱۹۸۶، ایتالیای میزبان ۱۹۹۰، آرژانتین صخرهای ۱۹۹۸، اروگوئه سرسخت ۲۰۱۸ و سرانجام مکزیک تاریخساز در سال ۲۰۲۶ است.
پیراهن التری بالاتر از آرژانتین و آلمان پادشاهی میکند
تیم ملی مکزیک با این نتایج جنونآمیز، قلب هواداران محلی و بینالمللی را به تسخیر خود درآورده است. خیابانهای سراسر این کشور مملو از جمعیت خروشانی شده که موفقیت یوزهای خود را جشن میگیرند و هزاران نفر با غرور پیراهن سنتی و سبز رنگ تیم را بر تن کردهاند. این موج پرشور سبز رنگ، حالا کاملاً جام جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.
پیراهن تیم ملی مکزیک رسماً به پرفروشترین کیت ورزشی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شد. این کیت نمادین و جذاب، در صدر آمار فروش تمام فدراسیونهای تحت اسپانسرینگ کمپانی آدیداس قرار گرفته و در طول تورنمنت، آمار فروش غولهایی چون آلمان، آرژانتین و اسپانیا را پشت سر گذاشته است.
ماجراجویی مکزیک در خاک خود همچنان ادامه دارد و این جشن و پایکوبی ملی هر روز ابعاد بزرگتری به خود میگیرد. هواداران در سراسر کشور با تمام وجود این لحظات تاریخی را در آغوش کشیدهاند. آنها خیابانها، استادیومها و فضاهای عمومی را قرق کردهاند و با افتخار همان پیراهن معروف سبزی را میپوشند که حالا به یکی از ماندگارترین نمادهای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.