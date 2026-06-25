به گزارش ایلنا، نیمه اول مسابقه، روایت سه اشتباه بزرگ و مهلک از سوی اسکاتلندی‌ها بود؛ اشتباهاتی که از یکی جان سالم به در بردند اما در دو صحنه دیگر به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن مجازات شدند. تنها هفت دقیقه از سوت آغاز بازی گذشته بود که دفع توپ ناقص اسکات مک‌کنا پس از برخورد با رایان، باعث شد توپ زیر پای وینیسیوس جونیور بیفتد؛ فوق‌ستاره رئال مادرید نیز با خونسردی مهارناپذیر خود، آنگوس گان را دریبل زد و توپ را به تور چسباند.

ستاره کهکشانی‌ها ۱۵ دقیقه بعد باز هم زهردار ظاهر شد و با ربودن توپ از جک هندری غافلگیرشده، توپ را از بین پاهای سنگربان اسکاتلند عبور داد. با این حال، اتاق VAR پس از بازبینی صحنه، خطای حداقلی و ضربه کوچک وینی به مدافع را تشخیص داد تا این گل مردود اعلام شود. اما وینیسیوس پیش از سوت پایان نیمه اول، دبل خود را کامل کرد. کمی پس از آنکه ضربه ماتئوس کونیا از روی خط دروازه اسکاتلند برگشت داده شد، مدافعان حریف دو بار در دور کردن توپ ناتوان نشان دادند تا ارسال دقیق و عمیق برونو گیمارش با ضربه سر ستاره سلسائو در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول به گل دوم تبدیل شود.

شب رویایی پدیده ۱۹ ساله در چیدمان کارلتو

وینیسیوس جونیور تنها ۶ دقیقه پس از آغاز نیمه دوم، فرصت طلایی برای هت‌تریک داشت اما در موقعیت تک‌به‌تک نتوانست توپ را به درستی زیر پای خود جفت‌وجور کند. سلسائو برای زدن گل سوم زیاد منتظر نماند و روی کار تیمی فوق‌العاده و چشم‌نواز برونو گیمارش در محوطه جریمه، کونیا در دقیقه ۶۰ با یک ضربه کات‌دار و دقیق گل سوم را به ثمر رساند. این گل شوک کوچکی به بریتانیایی‌ها وارد کرد؛ جایی که آلیسون بکر ابتدا مجبور شد یک ضربه ایستگاهی خطرناک را مشت کند و بلافاصله با واکنشی سریع، ضربه سر چکشی اسکات مک‌تومینای را مهار کند. در سمت دیگر زمین، وینیسیوس چند فرصت دیگر را برای ثبت هت‌تریک از دست داد، اما او پیش از این کار خود را به نحو احسن انجام داده بود.

نمرات بازیکنان برزیل

خط دروازه و دفاع

آلیسون بکر (۷/۱۰): در بیشتر دقایق مسابقه عملاً یک تماشاگر بود، اما در نیمه دوم با دو مهار متوالی و بزرگ، کلاس جهانی خود را نشان داد.

دانیلو (۶/۱۰): جان مک‌گین چندان او را به چالش نکشید. در نیمه دوم به دلیل یک خطای خشن کارت زرد گرفت و خوش‌شانس بود که اخراج نشد.

مارکینیوش (۶/۱۰): با توجه به خط حمله بی‌زهر اسکاتلند، شب کاملاً آرامی را سپری کرد و پاس‌های سالمی ارسال نمود.

گابریل ماگالاش (۷/۱۰): در همان دقایق ابتدایی یک قطع توپ حیاتی داشت. در دوئل‌های هوایی و زمینی مقتدر بود و پاس‌های پرشماری را به مقصد رساند.

داگلاس سانتوس (۶/۱۰): در مواجهه با حرکات تکنیکی بن گانون-دوک محک جدی خورد، اما در فاز تهاجمی به خوبی از تیم حمایت کرد.

خط هافبک

برونو گیمارش (۸/۱۰): ارسال بی‌نقص و عمیق او کار را برای گل دوم وینیسیوس راحت کرد. او همچنین با خونسردی خیره‌کننده‌اش، پاس گل کونیا را صادر کرد.

کاسمیرو (۷/۱۰): یک تکل فوق‌العاده و نجات‌بخش در محوطه جریمه خودی زد و با یک پاس عمقی تماشایی، نقش مهمی در جریان گل سوم ایفا کرد.

لوکاس پاکتا (۷/۱۰): در کارهای دفاعی یک جنگجوی واقعی بود و باید یک پاس گل برای هت‌تریک وینیسیوس به نامش ثبت می‌شد.

خط حمله

رایان (۷/۱۰): با هوش و عکس‌العمل سریع خود روی اشتباه مک‌کنا، یک پاس گل غیرمنتظره داد. او هر زمان که صاحب توپ شد، یک تهدید جدی برای حریف بود.

ماتئوس کونیا (۷/۱۰): در اواخر نیمه اول موتور امپراتوری‌اش روشن شد و بدشانس بود که زودتر گل نزد؛ اما در نیمه دوم با یک ضربه تمام‌کننده کار را تمام کرد.

وینیسیوس جونیور (۸/۱۰): در همان ابتدای کار با خونسردی دروازه‌بان اسکاتلند را فریب داد. با وجود اینکه گل دومش توسط VAR رد شد، اما با ضربه سر دبل کرد. او واقعاً شایسته ثبت یک هت‌تریک بود.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

فابینیو (۵/۱۰): به دلیل یک خطای تاکتیکی زامبی‌وار کارت زرد گرفت.

گابریل مارتینلی (۵/۱۰): پس از ورودش به جناح چپ، نتوانست توپ‌های زیادی را تصاحب کند.

نیمار (۵/۱۰): در بدو ورود به زمین با تشویق بی‌امان هواداران روبه‌رو شد، اما در حقیقت کمی از آمادگی مطلوب دور بود و تنها یک شلیک داخل چارچوب داشت.

الکس ساندرو (بدون نمره): در اواخر بازی برای کنترل جریان مسابقه به زمین فرستاده شد.

اندریک (بدون نمره): در زمانی که بازی کاملاً یک‌طرفه شده بود، بسیار دیر به زمین آمد و فرصتی برای خودنمایی نداشت.

کارلو آنچلوتی (۷/۱۰): دقیقاً همان شبی را پشت سر گذاشت که آرزویش را داشت؛ اگرچه اسکاتلندی‌ها با اشتباهات خود کار را برای تیم او راحت کردند. صدرنشینی تثبیت شد و ماموریت به پایان رسید.

منبع: گل

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