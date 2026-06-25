شکست تحقیرآمیز فرانسه در برابر نروژ (عکس)

به گزارش ایلنا، در اولین رویارویی رسمی فرانسه و نروژ که در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۲۳ در پارک دو پرنس برگزار شد، فرانسه با نتیجه ۲-۰ شکست خورد. کاپیتان آن زمان، ریموند دوبلی، تنها بازمانده از شکست سنگین ۷-۰ در دیدار غیررسمی در اسلو بود که در تاریخ ۱۱ ژوئن ۱۹۲۲ برگزار شده بود و هرگز به رسمیت شناخته نشد.

پس از یک شکست سنگین ۵-۰ برابر اسپانیا، فدراسیون فوتبال فرانسه تصمیم به برگزاری یک تورنمنت در نروژ گرفت. در این تورنمنت، دوازده بازیکن انتخاب شدند که اکثر آن‌ها تجربه کمی داشتند. در دیدار با نروژ، که با حضور ۱۵ هزار تماشاگر و مقامات بلندپایه برگزار شد، بازیکنان فرانسوی تحت تأثیر جو قرار گرفتند و در نهایت با بارش شدید باران و عملکرد درخشان ستاره نروژی، این شکست را تجربه کردند.

شکست تاریخی فرانسه باعث شد تا فدراسیون فوتبال این کشور از فیفا بخواهد که این دیدار را به رسمیت نشناسد. نروژی‌ها که به پیروزی خود افتخار می‌کردند، با این درخواست مخالفت کردند و در نهایت فیفا به رهبری ژول ریمه، رئیس وقت، این دیدار را غیررسمی اعلام کرد.

در این میان، شش بازیکن فرانسوی که در آن بازی حضور داشتند، هرگز نتوانستند به تیم ملی دعوت شوند و این شکست به عنوان یکی از بدترین نتایج تاریخ فوتبال فرانسه باقی ماند.

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