خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در انتظار رقبای برزیل در مراحل بعدی جام جهانی/ فرانسه و حتی آلمان!

در انتظار رقبای برزیل در مراحل بعدی جام جهانی/ فرانسه و حتی آلمان!
کد خبر : 1804125
لینک کوتاه کپی شد.

برزیل با قرار گرفتن در صدر گروه C به مرحله دوم جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرده و اکنون در انتظار مشخص شدن حریف خود از گروه F است که می‌تواند ژاپن، هلند یا سوئد باشد.

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، در مورد حریفان احتمالی در مرحله بعدی گفت: «هر سه حریف کیفیت بالایی دارند. هلند از تجربه بیشتری نسبت به ژاپن برخوردار است، اما ژاپن قبل از جام جهانی نتایج خوبی در بازی‌های دوستانه کسب کرده است. سوئد نیز در خط حمله پتانسیل بالایی دارد. باید دید چه پیش خواهد آمد.»

در حال حاضر، نه تیم موقعیت خود را در جدول مشخص کرده‌اند که بر روند قرعه‌کشی تأثیرگذار است. از جمله این تیم‌ها می‌توان به آلمان و آرژانتین اشاره کرد. در حالی که فرانسه، انگلیس، پرتغال و اسپانیا هنوز منتظر نتایج نهایی هستند تا وضعیت خود را مشخص کنند.

آلمان به عنوان صدرنشین گروه E شناخته شده و تنها در صورت رسیدن به فینال با برزیل روبرو خواهد شد. اما آرژانتین در سمت دیگر جدول قرار دارد و ممکن است در مرحله نیمه‌نهایی با برزیل دیدار کند.

فرانسه نیز دو سناریو متفاوت دارد: این تیم ممکن است در مرحله یک‌هشتم نهایی با برزیل روبرو شود یا تنها در فینال. این موضوع به نتیجه دیدار مستقیم فرانسه و نروژ بستگی دارد. اگر فرانسه در این بازی پیروز شود، برزیل تنها در فینال می‌تواند با این تیم مواجه شود.

انگلیس نیز در صدر گروه L قرار دارد و در صورت صعود به عنوان صدرنشین، ممکن است در مرحله یک‌چهارم نهایی با برزیل روبرو شود. در غیر این صورت، تنها در صورت رسیدن به فینال یا نیمه‌نهایی با این تیم دیدار خواهد کرد.

پرتغال در حال حاضر در جایگاه دوم گروه خود قرار دارد و در صورت صعود به عنوان تیم دوم، تنها در فینال با برزیل روبرو خواهد شد. اما اگر به عنوان صدرنشین صعود کند، ممکن است در نیمه‌نهایی با برزیل دیدار کند.

اسپانیا نیز در گروه H در حال رقابت است و در صورت صعود به عنوان تیم اول، تنها در فینال با برزیل روبرو خواهد شد. در غیر این صورت، ممکن است در نیمه‌نهایی یا یک‌چهارم نهایی با برزیل مواجه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی