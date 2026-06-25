در انتظار رقبای برزیل در مراحل بعدی جام جهانی/ فرانسه و حتی آلمان!

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، در مورد حریفان احتمالی در مرحله بعدی گفت: «هر سه حریف کیفیت بالایی دارند. هلند از تجربه بیشتری نسبت به ژاپن برخوردار است، اما ژاپن قبل از جام جهانی نتایج خوبی در بازی‌های دوستانه کسب کرده است. سوئد نیز در خط حمله پتانسیل بالایی دارد. باید دید چه پیش خواهد آمد.»

در حال حاضر، نه تیم موقعیت خود را در جدول مشخص کرده‌اند که بر روند قرعه‌کشی تأثیرگذار است. از جمله این تیم‌ها می‌توان به آلمان و آرژانتین اشاره کرد. در حالی که فرانسه، انگلیس، پرتغال و اسپانیا هنوز منتظر نتایج نهایی هستند تا وضعیت خود را مشخص کنند.

آلمان به عنوان صدرنشین گروه E شناخته شده و تنها در صورت رسیدن به فینال با برزیل روبرو خواهد شد. اما آرژانتین در سمت دیگر جدول قرار دارد و ممکن است در مرحله نیمه‌نهایی با برزیل دیدار کند.

فرانسه نیز دو سناریو متفاوت دارد: این تیم ممکن است در مرحله یک‌هشتم نهایی با برزیل روبرو شود یا تنها در فینال. این موضوع به نتیجه دیدار مستقیم فرانسه و نروژ بستگی دارد. اگر فرانسه در این بازی پیروز شود، برزیل تنها در فینال می‌تواند با این تیم مواجه شود.

انگلیس نیز در صدر گروه L قرار دارد و در صورت صعود به عنوان صدرنشین، ممکن است در مرحله یک‌چهارم نهایی با برزیل روبرو شود. در غیر این صورت، تنها در صورت رسیدن به فینال یا نیمه‌نهایی با این تیم دیدار خواهد کرد.

پرتغال در حال حاضر در جایگاه دوم گروه خود قرار دارد و در صورت صعود به عنوان تیم دوم، تنها در فینال با برزیل روبرو خواهد شد. اما اگر به عنوان صدرنشین صعود کند، ممکن است در نیمه‌نهایی با برزیل دیدار کند.

اسپانیا نیز در گروه H در حال رقابت است و در صورت صعود به عنوان تیم اول، تنها در فینال با برزیل روبرو خواهد شد. در غیر این صورت، ممکن است در نیمه‌نهایی یا یک‌چهارم نهایی با برزیل مواجه شود.

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