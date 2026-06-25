فوری: ایران به سیاتل رسید/ در انتظار بازی سرنوشت ساز با مصر

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران پس از تاخیری که در خروج از تیخوانا، مکزیک داشت، به سیاتل رسید. شاگردان امیر قلعه نویی برای نخستین بار دو روز فرصت تمرین در شهر محل برگزاری بازی را خواهد داشت.

ملی‌پوشان ایرانی در شرایطی به سیاتل رسیدند که در این مسیر با چالش‌هایی مواجه شدند و در مرحله سوار شدن به هواپیما و در فرودگاه با ایجاد مشکلاتی برای مهدی طارمی کاپیتان تیم ملی و همچنین سعید الهویی، مربی تیم ملی دقایقی با موانع و پیگیری همراه شدند. تیم ملی ایران در ادامه رقابت‌های جام جهانی، به مصاف مصر خواهد رفت و هنوز شانس صعود به مرحله حذفی را دارد.

این فرصت برای آماده‌سازی در سیاتل می‌تواند به تیم ملی کمک کند تا با تمرکز بیشتری نسبت به دیدارهای قبلی خود برابر نیوزیلند و بلژیک به مصاف حریف برود و شانس خود را برای صعود افزایش دهد.

دیدار تیم ملی ایران برابر مصر صبح جمعه ساعت 6 و نیم برگزار خواهد شد.

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