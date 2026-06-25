هوگو بروس: این پیروزی تاریخی حاصل باور بازیکنان بود / حالا باید روی مرحله حذفی تمرکز کنیم
سرمربی تیم ملی آفریقای جنوبی پس از پیروزی ارزشمند یک بر صفر برابر کرهجنوبی در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، این برد را یکی از مهمترین نتایج تاریخ فوتبال کشورش توصیف کرد و از روحیه جنگندگی شاگردانش تمجید کرد. این پیروزی، آفریقای جنوبی را برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی رساند.
به گزارش ایلنا، هوگو بروس در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «این موفقیت نتیجه ایمان بازیکنان به تواناییهای خودشان بود. در طول مسابقات بارها با شرایط دشوار روبهرو شدیم، اما هرگز تسلیم نشدیم. امروز نشان دادیم که با نظم، تلاش و اتحاد میتوان برابر هر تیمی ایستاد.»
وی با اشاره به عملکرد دفاعی تیمش افزود: «میدانستیم کرهجنوبی مالکیت توپ بیشتری خواهد داشت، بنابراین باید منظم و صبور میماندیم. بازیکنان برنامه تاکتیکی را به بهترین شکل اجرا کردند و از فرصتی که به دست آوردیم، نهایت استفاده را بردیم.»
سرمربی آفریقای جنوبی همچنین درباره صعود تاریخی تیمش اظهار داشت: «این اتفاق فقط برای بازیکنان نیست، بلکه برای تمام مردم آفریقای جنوبی است. پیش از مسابقه گفته بودم که برای ساختن تاریخ باید کرهجنوبی را شکست دهیم و خوشحالم که بازیکنان این هدف را محقق کردند.»
بروس در پایان با هشدار نسبت به مرحله حذفی گفت: «از این موفقیت لذت خواهیم برد، اما فقط برای مدت کوتاهی. از فردا باید تمام تمرکزمان روی دیدار بعدی باشد، زیرا در مرحله حذفی کوچکترین اشتباه میتواند به پایان مسیر منجر شود.»