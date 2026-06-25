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هونگ میونگ‌بو: حذف از جام جهانی دردناک است؛ مسئولیت این ناکامی را می‌پذیرم

هونگ میونگ‌بو: حذف از جام جهانی دردناک است؛ مسئولیت این ناکامی را می‌پذیرم
کد خبر : 1804121
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سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی پس از شکست یک بر صفر برابر آفریقای جنوبی در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از حذف تیمش ابراز تأسف کرد و مسئولیت این ناکامی را بر عهده گرفت. او تأکید کرد که شاگردانش با وجود برتری در مالکیت توپ، نتوانستند از فرصت‌های خود استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، هونگ میونگ‌بو در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «این نتیجه برای همه ما بسیار تلخ است. می‌دانستیم سرنوشت‌مان در دستان خودمان است، اما نتوانستیم عملکردی را که انتظار داشتیم ارائه دهیم. مسئولیت این حذف با من است و هیچ بهانه‌ای وجود ندارد.»

وی با اشاره به جریان مسابقه افزود: «کنترل بازی را در اختیار داشتیم و موقعیت‌های خوبی خلق کردیم، اما در فوتبال اگر از فرصت‌ها استفاده نکنید، مجازات خواهید شد. آفریقای جنوبی با انضباط دفاعی بازی کرد و از تنها فرصت جدی خود به بهترین شکل بهره برد.»

سرمربی کره‌جنوبی درباره عملکرد بازیکنانش نیز اظهار داشت: «نمی‌توانم تلاش بازیکنان را زیر سؤال ببرم. آنها تا آخرین دقیقه جنگیدند، اما فوتبال فقط به تلاش بستگی ندارد و باید در لحظات تعیین‌کننده کیفیت بیشتری نشان می‌دادیم.»

هونگ در پایان خطاب به هواداران کره‌جنوبی گفت: «از تمام هوادارانی که در این مسیر کنار ما بودند عذرخواهی می‌کنم. انتظار داشتیم به مراحل بالاتر صعود کنیم، اما نتوانستیم به هدف‌مان برسیم. این تجربه باید به ما کمک کند تا تیمی قوی‌تر برای آینده بسازیم.»

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