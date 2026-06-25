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تیم‌های صعود کنندها به مرحله بعدی جام جهانی/ 15 تیم باقی ماندند!

تیم‌های صعود کنندها به مرحله بعدی جام جهانی/ 15 تیم باقی ماندند!
کد خبر : 1804120
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با انجام اولین دیدار از دور سوم و نهایی مرحله گروهی، وضعیت چند تیم برای صعود به مرحله بعدی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در اولین روز دیدارهای سوم مرحله گروهی، برزیل، آفریقای جنوبی، مراکش، سوئیس، کانادا، بوسنی هرزگوین، مکزیک، آمریکا، انگلیس، نروژ،اسپانیا، مصر، هلند، ژاپن، کلمبیا، آلمان، آرژانتین و فرانسه جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را کسب کرده‌اند.

این در حالیست که امشب و بامداد فردا نیز چند دیدار برگزار خواهد شد:

آلمان – اکوادور

ساحل عاج – کوراسائو

ژاپن – سوئد

تونس – هلند

آمریکا – ترکیه

پاراگوئه – استرالیا

تیم‌های صعودکننده به مرحله بعدی (یک سی دوم) با توجه به صدرنشینی و عدم تهدید شرایط‌ شان در بازی پایانی مرحله گروهی به شرح زیر هستند:

گروه اول : مکزیک و آفریقای جنوبی

گروه دوم: سوئیس و کانادا / بوسنی هرزگوین با 4 امتیاز و شانس صعودکننده سوم

گروه سوم: برزیل و مراکش

گروه چهارم: آمریکا

گروه پنجم: آلمان

گروه ششم: هلند

گروه هفت: مصر

گروه هشت:اسپانیا

گروه نهم: فرانسه و نروژ

گروه دهم: آرژانتین

گروه یازدهم: کلمبیا

گروه دوازدهم: انگلیس

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