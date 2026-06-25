به گزارش خبرنگار ایلنا، در اولین روز دیدارهای سوم مرحله گروهی، برزیل، آفریقای جنوبی، مراکش، سوئیس، کانادا، بوسنی هرزگوین، مکزیک، آمریکا، انگلیس، نروژ،اسپانیا، مصر، هلند، ژاپن، کلمبیا، آلمان، آرژانتین و فرانسه جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را کسب کرده‌اند.

این در حالیست که امشب و بامداد فردا نیز چند دیدار برگزار خواهد شد:

آلمان – اکوادور

ساحل عاج – کوراسائو

ژاپن – سوئد

تونس – هلند

آمریکا – ترکیه

پاراگوئه – استرالیا

تیم‌های صعودکننده به مرحله بعدی (یک سی دوم) با توجه به صدرنشینی و عدم تهدید شرایط‌ شان در بازی پایانی مرحله گروهی به شرح زیر هستند:

گروه اول : مکزیک و آفریقای جنوبی

گروه دوم: سوئیس و کانادا / بوسنی هرزگوین با 4 امتیاز و شانس صعودکننده سوم

گروه سوم: برزیل و مراکش

گروه چهارم: آمریکا

گروه پنجم: آلمان

گروه ششم: هلند

گروه هفت: مصر

گروه هشت:اسپانیا

گروه نهم: فرانسه و نروژ

گروه دهم: آرژانتین

گروه یازدهم: کلمبیا

گروه دوازدهم: انگلیس

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