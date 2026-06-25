به گزارش ایلنا، خاویر آگیره در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «بازیکنان با تمرکز، نظم و شخصیت بالایی بازی کردند. برابر تیمی قرار گرفتیم که برای صعود می‌جنگید، اما توانستیم جریان مسابقه را کنترل کنیم و در زمان مناسب ضربات خود را وارد کنیم. از نتیجه و عملکرد تیم راضی هستم.»

وی با اشاره به صدرنشینی مکزیک در گروه A افزود: «کسب ۹ امتیاز اتفاق ارزشمندی است، اما این تنها بخشی از مسیر است. اگر بخواهیم در مراحل حذفی موفق باشیم، باید حتی بهتر از این ظاهر شویم. هیچ تیمی با نتایج مرحله گروهی قهرمان جهان نمی‌شود.»

سرمربی مکزیک همچنین از عملکرد بازیکنان جوان تیمش تمجید کرد و اظهار داشت: «چند بازیکن فرصت بازی پیدا کردند و نشان دادند که برای کمک به تیم آماده هستند. این رقابت درون‌تیمی برای ادامه مسابقات اهمیت زیادی دارد و باعث می‌شود همه بازیکنان در بهترین شرایط باقی بمانند.»

آگیری در پایان درباره دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی گفت: «از این لحظه تمام تمرکز ما روی بازی بعدی است. مرحله حذفی هیچ فرصتی برای اشتباه باقی نمی‌گذارد و باید با همان فروتنی و انضباطی که در مرحله گروهی داشتیم، به مسیرمان ادامه دهیم.»

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