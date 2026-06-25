احتمال شکست فرانسه مقابل نروژ بالا رفت!

به گزارش ایلنا، پس از درگذشت مادر دییدیه دشان، استیفن بار دیگر به عنوان سرمربی موقت تیم ملی فرانسه انتخاب شده است. این در حالی است که او چهار سال پیش نیز در شرایط مشابهی، به جای دشان در یک مسابقه حضور داشت. در آن زمان، تیم ملی فرانسه در اولین روز لیگ ملت‌ها به مصاف دانمارک رفت و با نتیجه ۲-۱ شکست خورد.

تیم ملی فرانسه در این بازی با حضور بازیکنانی چون ژول کوند، لوکاس و تئو هرناندز، انگولو کانته، اورلین چوآمنی و کیلیان امباپه به میدان رفت. استیفن که در حال حاضر ۶۹ سال دارد، به دلیل محدودیت‌های کادر فنی، تصمیم به حفظ روال قبلی خود گرفته و در روز بازی، تمرینات را هدایت خواهد کرد.

استیفن در مصاحبه‌ای گفت: «همه چیز از قبل با دییدیه برنامه‌ریزی شده بود و ما در مورد آن صحبت کرده‌ایم. هدف ما حفظ تداوم تیم تا بازگشت اوست.» او همچنین تأکید کرد که بازیکنان هیچ تفاوتی در فضای تیم احساس نکرده‌اند و همه چیز به روال عادی ادامه دارد.

باید دید مربی جانشین دشان قادر خواهد بود تجربه تلخ قبلی را پاک کند و فرانسه را به پیروزی و کسب نتیجه در این جدال برساند یا تاریخ یک بار دیگر برای او و تیمش تکرار خواهد شد.

انتهای پیام/