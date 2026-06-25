ترکیب احتمالی ساحل عاج در جدال سرنوشت ساز جام جهانی

به گزارش ایلنا، کوراسائو پس از کسب نتیجه تساوی ۰-۰ مقابل اکوادور در دور قبلی، با روحیه‌ای بالا به این مسابقه می‌آید. این تیم که کوچک‌ترین کشور جهان است که در جام‌های جهانی امتیاز کسب کرده، پس از شکست سنگین ۷-۱ برابر آلمان، امیدوار است بتواند به مرحله بعدی صعود کند.

ساحل عاج که در حال حاضر در رده دوم گروه E قرار دارد، پس از پیروزی ۱-۰ مقابل اکوادور، در دور قبلی با نتیجه ۲-۱ از آلمان شکست خورد. این تیم حتی در صورت تساوی با کوراسائو نیز می‌تواند به مرحله بعدی صعود کند.

کوراسائو ممکن است از همان سیستم تهاجمی که در بازی برابر اکوادور موفق بود، استفاده کند. ترکیب احتمالی این تیم شامل: الوی روم؛ یوشوا برنت، یوریئن گاری، آرماندو اوبیسپو، شرل فلورانوس و دوورون فونویل؛ لئاندرو باکونا، جونینیو باکونا، لیوانو کمنسیا و تاهیت چونگ؛ یورگن لوکادیا خواهد بود. این تیم هیچ بازیکن غایبی ندارد، اما چند بازیکن در آستانه محرومیت قرار دارند.

در سوی دیگر، ساحل عاج به رهبری امرسه فائه به دنبال تثبیت جایگاه خود در مرحله بعدی است. این تیم با ترکیب اصلی خود به میدان خواهد رفت و دیالو، یان دیاموند و بونی به عنوان بازیکنان کلیدی شناخته می‌شوند. تنها سوال در مورد سینگو است که ممکن است به دلیل مصدومیت جای خود را به دوئه بدهد.

ترکیب احتمالی ساحل عاج شامل: یحیا فوفانا؛ دوئه (سینگو)، کاسونوی، آگبادو و کونان؛ سنگاره، کاسی و اینائو اولای؛ دیالو، یان دیاموند و بونی خواهد بود. این تیم نیز غایب خاصی ندارد و چند بازیکن در آستانه محرومیت قرار دارند.

داور این دیدار، گلن نیبرگ از سوئد خواهد بود

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