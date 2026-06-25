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رکورد جدید گل‌های به خودی در جام جهانی ۲۰۲۶

رکورد جدید گل‌های به خودی در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1804104
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در دو روز نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تعداد گل‌های به خودی به عدد نه رسید که نشان‌دهنده افزایش آمار این نوع گل‌ها نسبت به دوره‌های قبلی است. این موضوع به‌ویژه به دلیل گسترش تعداد تیم‌ها به ۴۸ کشور در این دوره به چشم می‌خورد.

به گزارش ایلنا، در حالی که لیونل مسی با زدن پنج گل در دو بازی، در صدر جدول گلزنان جام جهانی قرار دارد، نامی دیگر به‌طور مکرر در آمارها دیده می‌شود: گل‌های به خودی. در مجموع، یازده گل به خودی در این دوره به ثبت رسیده است. تیم ملی ایالات متحده از این گل‌ها دو بار بهره‌مند شده است، یکی در بازی مقابل پاراگوئه (۴-۱) و دیگری برابر استرالیا (۲-۰).

بازیکنانی چون محمد هانی از مصر، ایمن حسین از عراق، یازان العرب از اردن و دیگران در این دوره گل‌های به خودی را به ثبت رسانده‌اند. با توجه به این که هنوز ۵۶ بازی دیگر در پیش است، رکورد ۱۲ گل به خودی که در جام جهانی ۲۰۱۸ ثبت شده، به نظر می‌رسد در خطر شکسته شدن باشد. این افزایش آمار به دلیل تعداد بالای بازی‌ها در این دوره (۱۰۴ بازی) و همچنین سبک بازی تهاجمی و سریع بسیاری از مربیان است.

در حالی که نسبت گل‌های به خودی در هر بازی در این دوره مشابه دوره ۲۰۱۸ است، اما درصد گل‌های به خودی نسبت به کل گل‌ها از زمان آغاز رقابت‌ها کمتر از دوره گذشته است. بازی‌های روز سوم مرحله گروهی که از امشب آغاز می‌شود، می‌تواند این روند را تأیید یا رد کند.

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