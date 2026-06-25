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واکنش نیمار بعد از طلسم شکنی: می‌توانم ۲۰۰ دقیقه بازی کنم

واکنش نیمار بعد از طلسم شکنی: می‌توانم ۲۰۰ دقیقه بازی کنم
کد خبر : 1804094
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نیمار پس از پیروزی تیم ملی برزیل برابر اسکاتلند در مرحله گروهی جام جهانی، از احساسات خود در بازگشت به میادین صحبت کرد. او پس از ۹۸۱ روز دوری از تیم ملی، با خوشحالی به میدان رفت و عملکرد خوبی از خود نشان داد.

به گزارش ایلنا، برزیل در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۰ اسکاتلند را شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه C به مرحله حذفی صعود کرد. نیمار در این بازی با ابراز خوشحالی از پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی گفت: «بسیار خوشحالم که پس از سه سال دوباره پیراهن تیم ملی را بر تن کردم. از نظر جسمی در وضعیت خوبی هستم. البته که دوری از میادین برایم سخت بود، اما تقریباً ۲۵ روز تمرین کردم تا به اینجا برسم.»

نیمار همچنین به تمجید از وینیسیوس جونیور پرداخت و افزود: «از محبت و حمایت هواداران خوشحالم، اما بیشتر از آن خوشحالم که تیم ما در حال انجام کارهای خوبی است. وینی امروز بازیکن اصلی ماست و در فرم فوق‌العاده‌ای قرار دارد. او در تصمیم‌گیری‌های مهم به ما کمک می‌کند.»

این ستاره برزیلی با اشاره به مرحله حذفی گفت: «حالا باید ادامه دهیم و پیروز شویم تا به هدف نهایی‌مان برسیم. می‌توانم ۲۰۰ دقیقه بازی کنم!»

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