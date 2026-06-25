خداحافظی یک بازیکن در جام جهانی از فوتبال ملی

به گزارش ایلنا، پلاسید در دیدار مقابل مراکش که با نتیجه ۴-۲ به پایان رسید، پس از بیش از ۱۵ سال و ۸۴ بازی برای تیم ملی هائیتی، از دنیای فوتبال ملی خداحافظی کرد. او در این بازی با وجود برخی اشتباهات، عملکردی درخشان داشت و هشت سیو فوق‌العاده انجام داد.

این دروازه‌بان ۳۸ ساله در پایان بازی گفت: «این شب برای من بسیار خاص بود. پایان دادن به کارنامه‌ام در یک بازی در آتلانتا با تماشاگران پرشور، چیزی بهتر از این نمی‌توانستم آرزو کنم.» او همچنین به یادآوری سال‌های حضورش در تیم ملی پرداخت و ابراز امیدواری کرد که مردم هائیتی به تیم ملی افتخار کنند.

شهر پورتوپرنس نیز با هر گل تیم ملی به شور و هیجان آمد و هواداران این تیم را به جشن و شادی واداشت. پلاسید در ادامه به یادآوری خاطرات شیرین خود از حضور در تیم ملی پرداخت و گفت: «صعود به جام جهانی پس از ۵۲ سال، یک لحظه تاریخی است که همیشه در قلب من خواهد ماند.»

ویلسون ایزیدور، مهاجم تیم ملی هائیتی، نیز با ابراز اعتماد به نفس نسبت به نسل جدید بازیکنان گفت: «ما به عنوان یک تیم به دنبال تکرار موفقیت‌ها هستیم و می‌خواهیم در چهار سال آینده دوباره در جام جهانی حضور داشته باشیم.»

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