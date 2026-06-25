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مجازات سنگین فیفا علیه بازیکن قطری بعد از شکستن ساق ستاره کانادایی

مجازات سنگین فیفا علیه بازیکن قطری بعد از شکستن ساق ستاره کانادایی
کد خبر : 1804090
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مصدومیت شدید ایسمائل کونه، بازیکن کانادایی، به دست بازیکن قطری، عاصم مادیبو، مجازات سنگینی را برای او به همراه داشت. مادیبو به مدت پنج بازی از حضور در میادین محروم شد که این مجازات یکی از شدیدترین تنبیهات تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فیفا با قاطعیت تصمیم به محرومیت پنج بازی عاصم مادیبو گرفت. این بازیکن در جریان بازی تاریخی کانادا و قطر که با نتیجه ۶-۰ به نفع کانادا به پایان رسید، با یک تکل خطرناک باعث شکستگی تیبه و فیبولا ایسمائل کونه شد. این صحنه تلخ در دقیقه ۵۱ بازی رخ داد و مادیبو به خاطر این خطا کارت قرمز مستقیم دریافت کرد.

این مجازات سنگین فیفا به عنوان سومین تنبیه شدید در تاریخ جام جهانی ثبت شده است و تنها پس از نُه بازی محرومیت لوئیس سوارز به خاطر گاز گرفتن حریف در برزیل ۲۰۱۴ و هشت بازی محرومیت مائورو تاسوتی به خاطر ضربه به لوئیس انریکه در ایالات متحده ۱۹۹۴ قرار دارد.

در حالی که مادیبو باید این محرومیت طولانی را تحمل کند، ایسمائل کونه با موفقیت تحت عمل جراحی قرار گرفته و بهبودی او حدود پنج ماه طول خواهد کشید. به دلیل این مصدومیت، فیفا برنامه‌ای برای حمایت از باشگاه ساسولو، مالک حق انتقال کونه، فعال کرده و مبلغی نزدیک به یک میلیون یورو به این باشگاه پرداخت خواهد کرد. با وجود این درام، مادیبو به بیمارستان مراجعه کرده و به صورت حضوری از کونه عذرخواهی کرد.

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