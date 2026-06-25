حریفان احتمالی هلند در مرحله حذفی جام جهانی: مراکش یا حتی آلمان
تیم ملی هلند با پیروزی در مرحله گروهی، به احتمال زیاد در دور یکهشتم نهایی جام جهانی با مراکش روبرو خواهد شد. این در حالی است که هنوز یک بازی دیگر باقی مانده و ممکن است وضعیت تغییر کند.
به گزارش ایلنا، هلند به عنوان تیم اول گروه F، در مرحله حذفی با تیم دوم گروه C که شامل برزیل، مراکش، اسکاتلند و هایتی است، دیدار خواهد کرد. مراکش در این گروه به عنوان تیم دوم صعود کرده است. در صورتی که هلند در ردهبندی گروهی پایینتر بیفتد، برزیل به عنوان حریف بعدی خواهد بود.
هلند میتواند به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم نیز به مرحله بعدی صعود کند که در این صورت با چندین گزینه روبرو خواهد شد. در این حالت، هلند باید با یکی از تیمهای برتر گروهی مانند آلمان، مکزیک، ایالات متحده، سوئیس یا برنده گروه I (فرانسه یا نروژ) دیدار کند.