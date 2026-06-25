فوت یک چهره سرشناس دیگر در جریان برگزاری جام جهانی

به گزارش ایلنا، باشگاه ریمس در بیانیه‌ای اعلام کرد که مایار یکی از شخصیت‌های کلیدی در تاریخ این باشگاه بوده و به خاطر تلاش‌هایش در دوران سختی که باشگاه با ورشکستگی مواجه بود، همیشه در یادها خواهد ماند. این باشگاه در توییتی نوشت: «او عاشق رنگ‌های قرمز و سفید بود و ریمس مدیون اوست.»

مایار به عنوان «اولین رئیس دوران جدید باشگاه ریمس» شناخته می‌شود. او در سال ۱۹۹۲ و پس از ورشکستگی باشگاه، به همراه دو نفر دیگر، راهی برای ادامه حیات این باشگاه پیدا کرد. یکی از همکارانش، نیکولا گاسمن، در این باره گفت: «بدون ژان-پی‌یر، ریمس نابود می‌شد. من در آن زمان بازیکن بودم و او را به کمک دعوت کردم. او فردی فوق‌العاده بود و ۵۰ میلیون از جیب خود خرج کرد. او واقعاً انسان بزرگی بود.»

انتهای پیام/