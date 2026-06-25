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فوت یک چهره سرشناس دیگر در جریان برگزاری جام جهانی

فوت یک چهره سرشناس دیگر در جریان برگزاری جام جهانی
کد خبر : 1804083
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باشگاه ریمس از درگذشت رئیس پیشین خود، ژان-پی‌یر مایار، که در دهه ۱۹۹۰ در شرایط سختی به کمک این باشگاه آمد، خبر داد. او در سن ۸۲ سالگی از دنیا رفت.

به گزارش ایلنا، باشگاه ریمس در بیانیه‌ای اعلام کرد که مایار یکی از شخصیت‌های کلیدی در تاریخ این باشگاه بوده و به خاطر تلاش‌هایش در دوران سختی که باشگاه با ورشکستگی مواجه بود، همیشه در یادها خواهد ماند. این باشگاه در توییتی نوشت: «او عاشق رنگ‌های قرمز و سفید بود و ریمس مدیون اوست.»

مایار به عنوان «اولین رئیس دوران جدید باشگاه ریمس» شناخته می‌شود. او در سال ۱۹۹۲ و پس از ورشکستگی باشگاه، به همراه دو نفر دیگر، راهی برای ادامه حیات این باشگاه پیدا کرد. یکی از همکارانش، نیکولا گاسمن، در این باره گفت: «بدون ژان-پی‌یر، ریمس نابود می‌شد. من در آن زمان بازیکن بودم و او را به کمک دعوت کردم. او فردی فوق‌العاده بود و ۵۰ میلیون از جیب خود خرج کرد. او واقعاً انسان بزرگی بود.»

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