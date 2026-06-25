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انگلیس در آستانه رویارویی با اسکاتلند در مرحله حذفی جام جهانی

انگلیس در آستانه رویارویی با اسکاتلند در مرحله حذفی جام جهانی
کد خبر : 1804058
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انگلیس با قرار گرفتن در صدر گروه L، به دنبال کسب پیروزی در آخرین بازی خود است تا به مرحله حذفی جام جهانی صعود کند. این تیم در صورت ادامه روند موفقیت‌آمیز خود، ممکن است با اسکاتلند در مرحله حذفی روبرو شود.

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به آخرین دور از بازی‌های گروهی که از ۲۴ ژوئن آغاز می‌شود، تیم‌های حاضر در جام جهانی به دنبال برنامه‌ریزی برای صعود به مراحل بالاتر هستند. در حال حاضر، انگلیس در صدر گروه L و اسکاتلند در جایگاه سوم گروه C قرار دارند و در صورت ادامه این وضعیت، این دو تیم در تاریخ ۶ ژوئیه در مکزیکوسیتی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

با این حال، نتایج نهایی این دو تیم در بازی‌های گروهی و همچنین نتایج سایر گروه‌ها می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد.

در مجموع، شانزده تیم از مجموع ۴۸ تیم حاضر در این مسابقات در پایان مرحله گروهی حذف خواهند شد و ۳۲ تیم به مرحله حذفی راه خواهند یافت. دو تیم برتر از هر گروه به مرحله بعدی صعود می‌کنند و هشت تیم سوم با بهترین رکوردها نیز به جمع تیم‌های حذفی اضافه خواهند شد.

تیم‌های مختلف در حال حاضر در تلاش برای کسب جایگاه‌های مناسب هستند و هر نتیجه‌ای می‌تواند تأثیر زیادی بر مسیر صعود آنها داشته باشد.

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