ترکیب تیم ملی اسکاتلند و برزیل/ بازگشت نیمار روی نیمکت برزیل

به گزارش ایلنا، شاگردان استیو کلارک پس از پیروزی مقابل هائیتی و شکست برابر مراکش، همچنان شانس صعود دارند و سرمربی این تیم برای دیدار حساس امشب تصمیم گرفته بار دیگر از آرایش چهار مدافعه استفاده کند. جان مک‌گین که تنها گل اسکاتلند در این رقابت‌ها را به ثمر رسانده، یکی از امیدهای اصلی این تیم برای خلق شگفتی مقابل برزیل خواهد بود.

در سوی مقابل، برزیل پس از تساوی برابر مراکش و پیروزی مقابل هائیتی، هنوز نتوانسته انتظارات را به طور کامل برآورده کند. کارلو آنچلوتی برای این مسابقه ناچار به ایجاد تغییراتی در ترکیب تیمش شده و رایان، مهاجم جوان بورنموث، را به جای رافینیا در ترکیب اصلی قرار داده است. ستاره بارسلونا به دلیل مصدومیت همسترینگ این دیدار را از دست داده است.

مهم‌ترین خبر اردوی برزیل اما بازگشت نیمار است. کاپیتان سلسائو که دو بازی نخست جام جهانی را به دلیل مصدومیت ساق پا از دست داده بود، برای دیدار مقابل اسکاتلند در فهرست تیم قرار گرفته اما مسابقه را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.

آنچلوتی امیدوار است با استفاده از توانایی‌های نیمار در جریان بازی، برزیل را به سمت پیروزی و صعود به عنوان صدرنشین گروه هدایت کند.

ترکیب رسمی برزیل:

آلیسون، دنیلو، مارکینیوش، گابریل، داگلاس سانتوس، برونو گیمارش، کاسمیرو، لوکاس پاکتا، رایان، ماتئوس کنیا، وینیسیوس جونیور



ترکیب رسمی اسکاتلند:

آنگوس گان، ناتان پترسون، اسکات مک‌کنا، جک هندری، اندرو رابرتسون، بن دوک، لوئیس فرگوسن، کنی مک‌لین، جان مک‌گین، اسکات مک‌تامینی، لارنس شنکلند

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