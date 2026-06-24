ترکیب احتمالی برزیل و اسکاتلند

به گزارش ایلنا، پیروزی برابر هائیتی، آرامش را به اردوی تیم ملی برزیل بازگرداند و شاگردان کارلو آنچلوتی پس از تساوی مقابل مراکش، بار دیگر در مسیر صدرنشینی گروه قرار گرفتند. مصدومیت رافینیا تنها مسئله‌ای بود که نظم تاکتیکی سلسائو را تحت تأثیر قرار داد، اما سرمربی ایتالیایی حالا گزینه جدیدی برای تقویت خط حمله در اختیار دارد.

آنچلوتی نگاه ویژه‌ای به رایان، وینگر ۱۹ ساله باشگاه بورنموث، دارد و احتمال حضور این بازیکن در ترکیب اصلی برزیل برای دیدار پیش‌رو بسیار زیاد است. این بازیکن با قامت نزدیک به ۱.۹۰ متر، سرعت بالا و توانایی فیزیکی مناسب، از استعدادهای مورد توجه فوتبال برزیل محسوب می‌شود.

بورنموث پیش از سایر رقبا برای جذب این بازیکن اقدام کرد و او را با مبلغ ۲۸ میلیون یورو از واسکو دوگاما به خدمت گرفت؛ انتقالی که ارزش این ستاره جوان را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. آنچلوتی، رایان و اندریک را از مهم‌ترین استعدادهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌داند.

در همین حال، نیمار نیز پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، شرایط حضور در میدان را به دست آورده و ممکن است نخستین بازی خود در این دوره از رقابت‌ها را انجام دهد. کاپیتان برزیل در مدت حضورش در اردو، نقش فعالی در حمایت از کادر فنی و بازیکنان ایفا کرده است.

در سوی دیگر میدان، اسکاتلند که با حمایت گسترده هوادارانش در میامی حضور دارد، به دنبال جبران نمایش ضعیف برابر مراکش است. شاگردان این تیم امیدوارند با جلوگیری از شکست سنگین مقابل برزیل، شانس صعود به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم را حفظ کنند.

ترکیب احتمالی تیم ملی اسکاتلند

گان، هنلی، هندری، رابرتسون، پترسون، تیرنی، فرگوسن، کریستی، مک‌تامینی، مک‌گین، آدامز

ترکیب احتمالی تیم ملی برزیل

آلیسون، مارکینیوش، گابریل، دانیلو، داگلاس، برونو گیمارش، کاسمیرو، رایان، وینیسیوس، پاکتا، کُنیا

انتهای پیام/