شکار آخرین میراث باقیمانده
نقشه پادشاه لئو برای فتح قله تاریخی گلزنان جام جهانی
لیونل مسی با گلزنی در تگزاس، رکورد میروسلاو کلوزه و مارتا را شکست تا به تنهایی برترین گلزن تاریخ ادوار جام جهانی شود.
به گزارش ایلنا، زمانی که لیونل مسی در اوت ۲۰۰۵ اولین بازی ملی خود را برای آرژانتین انجام داد، شاید کمتر کسی پیشبینی میکرد که او چنین دوران حرفهای خیرهکنندهای را پشت سر بگذارد؛ هرچند با توجه به استعداد نابش، یکی دو نفر همان زمان حدسهایی میزدند. حالا در یک بعدازظهر داغ در ایالت تگزاس، لئو در حالی که ۳۸ ساله شده و بار دیگر وظیفه رهبری و دوش کشیدن بار سنگین یک ملت را بر عهده دارد، رکورد دیگری را به نام خود ثبت کرد و با عبور از رکورد میروسلاو کلوزه، رسماً به برترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شد.
البته شاهکار پادشاه لئو به همینجا ختم نشد؛ او حتی رکورد گلزنی مارتا، اسطوره افسانهای فوتبال زنان برزیل در جام جهانی را هم شکست تا به تنهایی و بدون هیچ شریکی، برترین گلزن تاریخ فینالها و ادوار جام جهانی در هر دو بخش مردان و زنان شود.
از کابوس مجارستان تا فتح قله تاریخ با امضای مخصوص لئو
شروع کار او در تیم ملی آرژانتین فرسنگها با این کمال فاصله داشت؛ جایی که مسی ۱۸ ساله در اولین بازی ملی خود مقابل مجارستان، تنها دو دقیقه پس از ورود به زمین با کارت قرمز مستقیم اخراج شد. ۲۱ سال پس از آن کابوس، او در دقیقه نهم مسابقه امشب این شانس را داشت تا از روی نقطه پنالتی به این رکورد تاریخی برسد، اما با بیدقتی تمام توپ را به بیرون فرستاد. این فرصتسوزی به او اجازه داد تا رکورد را به سبک غایی و کلاسیک خودش بشکند؛ شروع حرکت از میانه زمین، محو شدن در فضاهای کور خط دفاعی حریف برای فرار از یارگیری، و در نهایت یک استارت سریع به لبه محوطه جریمه و شلیکی کاتدار با پای چپ به گوشه پایین دروازه! گلی ارکسترال و کاملاً آرژانتینی که با این امضای مخصوص به ثمر رسید.
این گل بدین معناست که جادوگر کوچک آلبیسلسته حالا در شش مسابقه متوالی جام جهانی موفق به گلزنی شده است؛ روندی باورنکردنی که در ادامه مسیر حماسی او برای کسب سومین ستاره آرژانتین در قطر رقم خورد. مسی اکنون ششمین جام جهانی خود را تجربه میکند؛ سفری طولانی که از گلسنکیرشن در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، یعنی زمانی که به عنوان بازیکن تعویضی در برد ۶-۰ مقابل صربستان و مونتهنگرو به زمین آمد و با تیزهوشی و سرعتی سرسامآور روی پاس هرنان کرسپو، گلزنی کرد تا جوانترین گلزن تاریخ آرژانتین در جام جهانی شود. چهار سال بعد در ۲۰۱۰، مسی و یارانش تحت هدایت دیگو مارادونای افسانهای راهی آفریقای جنوبی شدند؛ دورانی پر هرجومرج که با وجود عدم گلزنی لئو، کلاس درس بازیسازی او با یک پاس گل تماشایی به کارلوس توز در برد ۳-۱ مقابل مکزیک و بستن بازوبند کاپیتانی برای اولین بار برابر یونان همراه بود.
از جهنم کیتو تا درام پیاپی مقابل فرانسه و هلند
در سال ۲۰۱۴ و در خاک برزیل، تاثیرگذاری مسی در فاز گلزنی به مراتب بیشتر شد؛ جایی که آلبیسلسته تا فینال پیش رفت اما در وقتهای اضافه مغلوب آلمان شد. او تورنمنت را با گلزنی مقابل بوسنی آغاز کرد و سپس در آخرین دقایق بازی در ماراکانا، قفل بازی فرساینده برابر ایران را با یک شلیک جادویی شکست و در نهایت جلوی نیجریه دبل کرد. هرچند در مراحل حذفی گلی نزد، اما پاس گل حیاتی او مقابل سوئیس، آرژانتین را به اولین فینال خود پس از سال ۱۹۹۰ رساند. پس از آن، نوبت به مسیر کابوسوار جام جهانی ۲۰۱۸ رسید. آرژانتین در روز آخر مقدماتی برای صعود حتمی، نیاز به برد در ارتفاعات مخوف کیتو مقابل اکوادور داشت. بازی با گل زودهنگام حریف تیره و تار شد اما هتتریک شاهکار و تاریخی مسی، بلیط روسیه را صادر کرد؛ جام جهانی آشفتهای که پس از تساوی با ایسلند و باخت سنگین ۳-۰ به کرواسی، با برتری سخت برابر نیجریه به مرحله حذفی رسید و در نهایت در یک ماراتن جنونآمیز با شکست ۴-۳ مقابل فرانسه به پایان رسید.
اما این نقطه تاریک، سرآغاز یک عصر طلایی بود. در سال ۲۰۲۱، مسی و آرژانتین با فتح کوپا آمریکا در قلب ماراکانا، به انتظار ۲۸ ساله خود برای کسب جام پایان دادند و همین قهرمانی، موتور محرک آنها برای جام جهانی ۲۰۲۲ شد. هرچند جام جهانی قطر با شوک باخت ۲-۱ مقابل عربستان آغاز شد، اما مسی با گلزنی و پاس گل برابر مکزیک و رهبری تیم در برد مقابل لهستان، ورق را برگرداند. در مراحل حذفی، او گل اول را به استرالیا زد و در نبرد دراماتیک و کلاسیک برابر هلند با یک گل و یک پاس گل درخشان، تیم را به پنالتیها و بردهای ناپلئونی رساند. در نیمهنهایی نیز کرواسی با یک گل و پاس گل دیگر از لئو صید شد تا فینال افسانهای لوسیل مقابل فرانسه رقم بخورد؛ شبی که مسی دبل کرد و در نهایت در ضربات پنالتی، جام قهرمانی جهان را بالای سر برد.
نابغه روزاریو متوقفشدنی نیست
این جادوگر آرژانتینی جام جهانی ۲۰۲۶ را هم در بالاترین سطح ممکن و با آمادگی بدنی فوقالعاده آغاز کرده است. او حریصتر و خطرناکتر از همیشه به نظر میرسد و همچنان قلب تپنده و معمار اصلی تمام موفقیتهای تیم ملی کشورش است.
تا اینجای کار، تیم ملی آرژانتین ۵ گل در این تورنمنت به ثمر رسانده و جالب اینجاست که هر ۵ گل نیز با ضربات تمامکننده برنده هشت توپ طلا وارد دروازه حریفان شده است! فوقستاره روزاریو این روزها کاملاً مهارناپذیر نشان میدهد و باید نشست و تماشا کرد که اگر این آخرین رقص او در ویترین جهانی باشد، این پسرک نابغه چگونه با صحنه بینالمللی وداع خواهد کرد.