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فقط یک تیم زنده می‌ماند

ترکیب احتمالی قطر و بوسنی

ترکیب احتمالی قطر و بوسنی
کد خبر : 1803954
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تیم‌های ملی قطر و بوسنی چهارشنبه شب در سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل هم قرار می‌گیرند.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، قطر و بوسنی در شرایطی برابر هم صف‌آرایی می‌کنند که هر دو تیم از دو بازی نخست تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند و برای ادامه حضور در رقابت‌ها به سه امتیاز این دیدار نیاز دارند.

بوسنی که با هدایت سرگئی باربارز رقابت‌ها را با تساوی یک بر یک مقابل کانادا آغاز کرده بود، در دومین مسابقه برابر سوئیس با وجود تلاش‌های فراوان، در نهایت شکست سنگین ۴ بر یک را تجربه کرد. عملکرد این تیم در نیمه دوم آن مسابقه با افت محسوسی همراه بود و کادر فنی اکنون به دنبال رفع مشکلات هجومی تیمش است؛ مشکلی که باعث شده بوسنی در هفت بازی اخیر خود نتواند بیش از یک گل در هر مسابقه به ثمر برساند.

در سوی مقابل، قطر با هدایت خولن لوپتگی شرایط دشوارتری را پشت سر گذاشته است. این تیم در دیدار اخیر برابر کانادای میزبان با نتیجه سنگین ۶ بر صفر شکست خورد و در طول مسابقه نیز دو بازیکن خود را به دلیل اخراج از دست داد. آمارهای به ثبت رسیده نشان می‌دهد قطر در دو مسابقه ابتدایی بیشترین تعداد شوت دریافتی را در بین تیم‌های حاضر داشته و از نظر مالکیت توپ و تعداد شوت نیز در پایین‌ترین رده‌ها قرار گرفته است.

با وجود نتایج ضعیف دو تیم در بازی‌های گذشته، حساسیت بالای این مسابقه و نیاز مبرم به کسب پیروزی می‌تواند شرایط متفاوتی را رقم بزند. هر دو تیم برای حفظ امیدهای صعود خود به میدان می‌روند و انتظار می‌رود دیداری نزدیک و کم‌گل میان آنها شکل بگیرد.

ترکیب احتمالی بوسنی: واسیلی، ددیچ، کاتیچ، حاجیکادونیچ، کولاشیناچ، آلای‌بگوویچ، سونیچ، طاهیروویچ، ممیچ، ژکو و دمیروویچ

ترکیب احتمالی قطر: ابوندا، العاوی، خوخی، میگل، البریک، لایی، جابر، بوضیاف، ادمیلسون، عبدالرزاق، عفیف

 

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