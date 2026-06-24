ترکیب احتمالی مراکش و هائیتی

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی مراکش و هائیتی بامداد پنجشنبه به وقت ایران در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای که برای نماینده آفریقا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مراکش رقابت‌ها را با تساوی یک بر یک برابر برزیل آغاز کرد و سپس با برتری یک بر صفر مقابل اسکاتلند، چهار امتیازی شد تا شانس بالایی برای صعود به مرحله حذفی داشته باشد. شاگردان محمد وهبی در دو دیدار گذشته تنها یک گل دریافت کرده‌اند و یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی مرحله گروهی را در اختیار دارند.

سرمربی مراکش برای این دیدار تمام بازیکنانش را در اختیار دارد و بدون دغدغه مصدومیت، تیمش را روانه میدان خواهد کرد. شیرهای اطلس امیدوارند با کسب سه امتیاز و افزایش تفاضل گل، جایگاه نخست گروه C را از برزیل پس بگیرند.

در سوی مقابل، هائیتی با دو شکست برابر اسکاتلند و برزیل، پیش از این از گردونه رقابت‌ها کنار رفته است. با این حال، این تیم قصد دارد با ارائه نمایشی قابل قبول، حضور خود در جام جهانی را با نتیجه‌ای آبرومندانه به پایان برساند.

هائیتی پیش از آغاز مسابقات نتایج متفاوتی در دیدارهای تدارکاتی کسب کرده بود و حالا در آخرین بازی مرحله گروهی، برای حفظ اعتبار خود برابر مراکش به میدان خواهد رفت.

ترکیب احتمالی مراکش: بونو؛ حکیمی، دیوپ، ریاض، مزراوی، العیناوی، بوعدی، دیاز، اوناحی، الخنوس و سایباری.

ترکیب احتمالی هائیتی: پلاسید، آرکوس، دلکروا، آده، اکسپرینس، دیدسون، بلگارد، ژان ژاک، پروویدنس، ایسیدور و پیرو.

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