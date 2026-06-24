معمار گمنام شاهکار ماراکانا اکنون کجاست؟

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک از اوت سال ۲۰۰۶ به عنوان دستیار اول یوآخیم لو انتخاب شد و مرد دوم کادر فنی آلمان در مسیر صعود اقتدارآمیز و باشکوه این تیم به قله فوتبال جهان بود. تا سال ۲۰۱۴، او و لو برای مدتی طولانی در کادر فنی حضور داشتند و در هر تورنمنت بزرگی که در کنار هم تجربه کردند، کارنامه‌ای درخشان و قابل توجه را بر جای گذاشتند.

در تورنمنت به یاد ماندنی برزیل (جام جهانی 2014)، فلیک به عنوان یک نابغه تاکتیکی و به ویژه متخصص طراحی ضربات ایستگاهی شناخته می‌شد. او پس از فتح جام جهانی و نهایی شدن قهرمانی ژرمن‌ها، یک پله بالاتر رفت و صندلی مدیریت ورزشی فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) را تصاحب کرد؛ همان پست کلیدی و حساسی که در حال حاضر در اختیار رودی فولر قرار دارد.

بارسا آخرین ایستگاه رویاپردازی هانسی

فلیک پس از آن دوران، یک دوره خیره‌کننده و فراموش‌نشدنی را روی نیمکت بایرن مونیخ سپری کرد و در ادامه، هدایت تیم ملی مردان آلمان را به عنوان سرمربی بر عهده گرفت؛ هرچند آن مقطع در نهایت با یک فاجعه و تلخی به پایان رسید. این سرمربی ۶۱ ساله اکنون سکان هدایت بارسلونا را در دست دارد و با ارائه نمایش‌های مقتدرانه، کاتالان‌ها را به دو قهرمانی پیاپی و متوالی در لالیگا رسانده است.

فلیک همچنین نقش اصلی را در نهایی کردن قرارداد خرید آنتونی گوردون برای آبی‌اناری‌ها ایفا کرد. او در بهار امسال قرارداد خود را با مدیران بارسا تمدید کرد و در اظهارنظری جالب مدعی شد که بارسلونا «آخرین باشگاه» دوران مربیگری او خواهد بود. اوضاع برای این مرد ۶۱ ساله به بهترین شکل ممکن پیش می‌رود و او بدون شک، برای همیشه یک اسطوره ماندگار در تاریخ باواریا و بایرن مونیخ باقی خواهد ماند.

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