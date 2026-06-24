رویای آلوارز: بارسلونا مقصد اول ستاره اتلتیکو

به گزارش ایلنا به نقل از موندودیپورتیوو، باشگاه بارسلونا همچنان برنامه خود برای جذب خولیان آلوارز، مهاجم ۲۶ ساله اتلتیکومادرید را دنبال می‌کند. توافق میان طرفین برای پیشبرد این انتقال تا حد زیادی حاصل شده و شواهد نشان می‌دهد خود بازیکن نیز تمایل زیادی دارد هرچه سریع‌تر این جابه‌جایی انجام شود.

اظهارات آلوارز پس از دیدار تیم ملی آرژانتین مقابل اتریش، همان نشانه‌ای بود که مدیران بارسلونا انتظارش را می‌کشیدند و هر دو طرف آن را برای احیای مذاکرات ضروری می‌دانستند. مهاجم آرژانتینی در آن مصاحبه گفت: «با افرادی که باید در باشگاه صحبت می‌کردم، صحبت کرده‌ام. بهترین راه‌حل، انتقال است چون می‌خواهم به رویایم برسم.»

هرچند آلوارز نامی از بارسلونا نبرد، اما منابع نزدیک به پرونده تأکید دارند که منظور او از «رویا» حضور در جمع آبی‌واناری‌ها بوده است.

نشانه‌های متعددی نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ با وجود اینکه برخی در مادرید همچنان معتقدند او میان بارسلونا و رئال مادرید تفاوتی قائل نیست. با این حال، آلوارز تنها با بارسلونا به توافق شفاهی رسیده است.

در همین راستا، فرناندو ایدالگو، مدیر برنامه‌های این بازیکن، در بارسلونا با دکو، مدیر ورزشی باشگاه کاتالان، دیدار کرده تا درباره راهبرد لازم برای نهایی شدن این انتقال گفت‌وگو کند. در این نشست، خوانما لوپس و اندی بارا، دو ایجنت شناخته‌شده فوتبال نیز حضور داشتند.

از سوی دیگر، یکی دیگر از نشانه‌های تمایل جدی آلوارز به پیوستن به بارسلونا، پیشنهاد رسمی ۱۰۰ میلیون یورویی این باشگاه است که از طریق پست الکترونیکی برای متئو آلمانی ارسال شده بود؛ پیشنهادی که با وجود تکذیب‌های مکرر اتلتیکومادرید، به گفته منابع مختلف واقعیت داشته است.

اما شاید مهم‌ترین نکته این باشد که آلوارز تاکنون پیشنهادهای آرسنال و پاری‌سن‌ژرمن را رد کرده است. هر دو باشگاه طی ماه‌های اخیر از طریق نماینده او برای جذب این مهاجم اقدام کرده‌اند، اما ملی‌پوش آرژانتینی تمامی این پیشنهادها را کنار گذاشته تا شانس حضور در بارسلونا را از دست ندهد.

این در حالی است که اتلتیکومادرید ترجیح می‌دهد در صورت جدایی آلوارز، او راهی تیمی خارج از اسپانیا شود؛ چرا که مدیران این باشگاه تمایلی ندارند یکی از مهره‌های کلیدی خود را در اختیار رقیب مستقیم‌شان قرار دهند؛ تیمی که هدایت آن بر عهده هانسی فلیک است.

با این وجود، آلوارز آینده خود را در لالیگا می‌بیند و اولویت او نیز نه رئال مادرید، بلکه باشگاهی است که هم از نظر سطح رقابت و هم از نظر سبک بازی برایش جذاب باشد. موفقیت‌های اخیر بارسلونا و قهرمانی‌های این تیم در دو فصل گذشته لیگ اسپانیا نیز نقش مهمی در تصمیم ستاره آرژانتینی داشته است.

با وجود ادامه مذاکرات، بارسلونا قصد ندارد رقم ۱۵۰ میلیون یورویی مورد درخواست اتلتیکومادرید را پرداخت کند و به همین دلیل رایزنی‌ها برای یافتن فرمولی مناسب جهت نهایی شدن این انتقال همچنان ادامه دارد.

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