بارسلونا تکلیف رافینیا را روشن کرد

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، وضعیت رافینیا در هفته‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه در بارسلونا تبدیل شده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز به مشکلات جسمانی و مصدومیت‌های پیاپی او مربوط می‌شود. این وینگر برزیلی پس از پشت سر گذاشتن فصلی درخشان در ترکیب آبی‌واناری‌ها در فصل ۲۵-۲۰۲۴، جایی که تقریباً در تمام مسابقات به میدان رفت و یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم بود، نتوانسته روند باثبات فصل گذشته را حفظ کند.

رافینیا طی فصل اخیر دو بار دچار مصدومیت شد و هر بار چند هفته از میادین دور ماند. اکنون نیز در جریان رقابت‌های جام جهانی، سومین مصدومیت او از راه رسیده است.

در نخستین مصدومیت، تلاش شد روند بازگشت او به میادین تسریع شود، اما از آن زمان مشکلات بدنی این بازیکن به شکلی مداوم ادامه داشته است. همین مسئله نیز یکی از دلایل اصلی افت او نسبت به فصل گذشته به شمار می‌رود. در بارسلونا امیدوار بودند حضور در جام جهانی به رافینیا کمک کند تا دوباره به بهترین سطح فنی خود بازگردد، اما او بار دیگر با مشکل جسمانی مواجه شده و هنوز مشخص نیست که آیا قادر خواهد بود در ادامه این رقابت‌ها به میدان برود یا خیر.

پیشنهادهای عربستانی

در کنار مسائل مربوط به مصدومیت، تردیدهایی نیز درباره آینده این بازیکن مطرح شده است. همانند فصل گذشته، در طول ماه‌های اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال انتقال او به لیگ عربستان شنیده شده است.

چند باشگاه عربستانی به جذب رافینیا علاقه‌مند هستند و گفته می‌شود او می‌تواند پیشنهادی مالی بسیار قابل توجه دریافت کند؛ مشابه اتفاقی که سال گذشته برای اینیگو مارتینز رخ داد.

ادعای وامپتا و آغاز دوباره شایعات

این شایعات در ساعات اخیر پس از اظهارات وامپتا، ملی‌پوش سابق برزیل، بار دیگر شدت گرفته است. او مدعی شد مهاجم بارسلونا با مشکلات مالی روبه‌رو است و ممکن است به همین دلیل پیشنهادهای عربستانی را بپذیرد.

با وجود این، نمایندگان رافینیا این ادعاها را رد کرده‌اند. با این حال، اظهارات وامپتا بار دیگر بحث‌ها درباره آینده این بازیکن و احتمال جدایی او از بارسلونا را داغ کرده است.

هیچ پیامی به بارسلونا نرسیده است

در همین حال، مدیران بارسلونا با وجود نگرانی طبیعی نسبت به شرایط موجود، موضوع را با احتیاط دنبال می‌کنند. نه خود بازیکن و نه هیچ‌یک از اعضای نزدیک به او تاکنون درباره احتمال جدایی یا مشکلات مالی ادعاشده، اطلاعی به باشگاه نداده‌اند.

در واقع، بارسلونا هیچ اطلاعاتی مبنی بر صحت چنین ادعاهایی در اختیار ندارد.

بارسلونا قصد فروش ندارد

از سوی دیگر، باشگاه کاتالان هیچ تمایلی به فروش رافینیا ندارد. مدیران بارسا همچنان او را یکی از بازیکنان مهم ترکیب تیم می‌دانند؛ حتی اگر فصل گذشته بهترین دوران حرفه‌ای او محسوب نشود.

تنها سناریوی جدایی این بازیکن زمانی رخ خواهد داد که خود رافینیا رسماً خواهان ترک باشگاه شود و این موضوع را به مدیر ورزشی بارسلونا اعلام کند؛ اتفاقی که با توجه به صحبت‌های او پیش از آغاز جام جهانی، در حال حاضر بسیار بعید به نظر می‌رسد.

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