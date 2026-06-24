خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کابوس مربیان فرانسوی و جنجال بزرگ کی‌روش علیه داوری

کابوس مربیان فرانسوی و جنجال بزرگ کی‌روش علیه داوری
کد خبر : 1803816
لینک کوتاه کپی شد.

شب پرماجرای جام جهانی با پیروزی قاطع و پنج گل پرتغال، جشن صدمین بازی ملی لوکا مودریچ و بیانیه‌ تند کارلوس کی‌روش علیه داوری به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در شب دوشنبه و سه‌شنبه، رقابت‌ها به دو بخش تقسیم شد. دوشنبه شب، فرانسه با پیروزی ۳-۰ مقابل عراق، نروژ با نتیجه ۳-۲ برابر سنگال و الجزایر با نتیجه ۲-۱ مقابل اردن، مجموعاً ۱۱ گل به ثمر رساندند. اما سه‌شنبه شب، با پیروزی قاطع و پنج گله پرتغال مقابل ازبکستان و تساوی بدون گل انگلستان و غنا، کم‌فروغ‌تر بود.

کابوس مربیان فرانسوی و جنجال بزرگ کی‌روش علیه داوری

جشن صدمین بازی ملی مودریچ با پیراهن «میراث بی‌پایان»

لوکا مودریچ، کاپیتان اسطوره‌ای کرواسی، در جشن صدمین بازی ملی خود در این رقابت‌ها، با یک پاس گل طلایی به مارکو پازالیچ، که نتوانست از آن استفاده کند، به یاد ماندنی شد. او در این شب، با افتخار در کنار هم‌تیمی‌هایش قرار گرفت و با تی‌شرتی که بر روی آن نوشته شده بود «میراث بی‌پایان»، این نقطه عطف تاریخی را جشن گرفت.

کابوس مربیان فرانسوی و جنجال بزرگ کی‌روش علیه داوری

دشان روی ابرها، بقیه مربیان فرانسوی در باتلاق

در حالی که دیدیه دشان با تیم ملی فرانسه به موفقیت‌های بزرگی دست یافته و به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرده است، دیگر مربیان فرانسوی در تیم‌های ملی خارجی هنوز طعم پیروزی را نچشیده‌اند. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، با دو تساوی برابر مصر و ایران مواجه شده و سبری لاموشی، سرمربی تونس، پس از شکست سنگین و تحقیرآمیز ۵-۱ برابر سوئد از سمت خود برکنار شد.

کابوس مربیان فرانسوی و جنجال بزرگ کی‌روش علیه داوری

انتقاد شدید کی‌روش از  کمک داوران ویدئویی (VAR)

کارلوس کی‌روش، سرمربی با تجربه غنا، از عملکرد کمک داور ویدئویی (VAR) به شدت انتقاد کرد و گفت: «آیا VAR هنوز کار می‌کند؟ اگر VAR در تعطیلات نبود، یک پنالتی باید برای ما گرفته می‌شد و ما می‌توانستیم برنده مسابقه باشیم. انگلیسی‌ها واقعا شانس آوردند.» او همچنین به برخورد شدیدی که معتقد بود باید منجر به اخراج مستقیم دروازه‌بان انگلستان می‌شد، اشاره کرد و تیم داوری را به باد انتقاد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی