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ترکیب احتمالی برزیل مقابل اسکاتلند؛ آخرین وضعیت نیمار

ترکیب احتمالی برزیل مقابل اسکاتلند؛ آخرین وضعیت نیمار
کد خبر : 1803748
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برزیل در آخرین دیدار گروهی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف اسکاتلند خواهد رفت و به نظر می‌رسد که راین جوان به عنوان بازیکن اصلی در ترکیب قرار گیرد. این در حالی است که نیمار به احتمال زیاد روی نیمکت خواهد نشست.

به گزارش ایلنا، با غیبت رافینیا به دلیل مصدومیت، راین ۱۹ ساله که به تازگی از باشگاه واسکو دا گاما به بوردو منتقل شده، در سمت راست خط حمله برزیل به میدان خواهد رفت. او به عنوان گزینه‌ای مطمئن‌تر نسبت به لوئیز هنریکه، مهاجم زنیت سن‌پترزبورگ، انتخاب شده است.

در خط حمله، ماتئوس کونا به عنوان مهاجم نوک بازی خواهد کرد و احتمالاً گابریل در خط دفاعی استراحت خواهد کرد تا لئو پریرا، بازیکن فلامنگو، فرصت بازی پیدا کند. نیمار، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل، در روزهای اخیر تمرینات را به طور طبیعی انجام داده و انتظار می‌رود که حدود ۲۰ دقیقه در این بازی به میدان برود تا به شرایط بازی بازگردد.

ترکیب احتمالی برزیل به این شکل خواهد بود: آلیسون، دانیلو، مارکینیوش (کاپیتان)، گابریل (یا پریرا)، داگلاس سانتوس، کاسمیرو، پاqueta، برونو گیمارش، راین، ماتئوس کونا و وینیسیوس.

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