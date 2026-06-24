جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاناما 0 -1 کرواسی ؛ پیروزی دشوار کروات ها
تیم ملی کرواسی در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل پاناما پیروز شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال پاناما و کرواسی در دومین دیدار خود از گروه L جام جهانی 2026، از ساعت 02:30 بامداد امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه «بیاماو فیلد» تورنتو به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر کرواسی به پایان رسید.
بازی در نیمه نخست متعادل و کمافتوخیز دنبال شد و دو تیم فرصت چندانی برای گلزنی ایجاد نکردند. نکته عجیب اینکه در 45 دقیقه نخست هیچ شوتی در چارچوب دروازههای دو تیم ثبت نشد.
کرواتها نیمه دوم را با دو تغییر آغاز کردند و خیلی زود نیز مزد این تصمیم زلاتکو دالیچ را گرفتند. در دقیقه 55، همکاری یوسیپ استانیشیچ و ماریو پاشالیچ در سمت راست زمین، دفاع پاناما را به هم ریخت و استانیشیچ با یک پاس زمینی دقیق، آنته بودیمیر را مقابل دروازه خالی صاحب موقعیت کرد تا مهاجم کرواتها تنها 10 دقیقه پس از ورود به زمین، گل نخست مسابقه را به ثمر برساند.
تنها سه دقیقه پس از این گل، کرواسی روی یک ضدحمله سریع تا آستانه رسیدن به گل دوم پیش رفت. لوکا مودریچ با یک پاس تماشایی ماریو پاشالیچ را در موقعیتی ایدهآل قرار داد، اما این بازیکن در مصاف تکبهتک با دروازهبان پاناما نتوانست با ضربه چیپ خود گلزنی کند. پاشالیچ در ادامه نیز روی توپ برگشتی شانس خود را امتحان کرد، اما ضربه دوم او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.
پاناما برای فرار از دومین شکست خود در ادامه مسابقه تلاش زیادی کرد، اما در رسیدن به دروازه کرواسی ناکام ماند تا در نهایت این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان زلاتکو دالیچ به پایان برسد.
پیر آچو، داور گابنی این مسابقه، قضاوت دیدار را بر عهده داشت و به یوئل بارسناس از پاناما و پتر سوچیچ از کرواسی کارت زرد نشان داد.
در جدول ردهبندی گروه L در پایان هفته دوم، انگلیس و غنا با 4 امتیاز در رتبههای اول و دوم قرار دارند، کرواسی با 3 امتیاز سوم است و پاناما نیز بدون امتیاز در قعر جدول جای گرفته است.
در دیدارهای پایانی این گروه که روز یکشنبه 7 تیر برگزار میشود، انگلیس به مصاف پاناما خواهد رفت و کرواسی نیز برابر غنا صفآرایی میکند.
در دیگر دیدار این گروه نیز شب گذشته تیمهای ملی فوتبال انگلیس و غنا به تساوی بدون گل رضایت دادند.