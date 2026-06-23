پدر لیونل مسی از بیمارستان مرخص شد

به گزارش ایلنا، این خبر روز گذشته توسط مجری تلویزیونی آرژانتینی، آنخل د بریتو، که از دوستان نزدیک خانواده مسی است، اعلام شد و امروز نیز توسط چندین رسانه دیگر بازنشر شد. هنوز این خبر به طور رسمی از سوی خانواده مسی تأیید یا تکذیب نشده است. د بریتو تأکید کرد که خورخه از مرکز درمانی مرخص شده و به خانه در شهر روساریو بازگشته تا دوران نقاهت را در کنار خانواده‌اش سپری کند. او همچنین گفت: «بهترین آرزوها را برای سلیا (مادر لیونل) و خورخه که در روساریو هستند، ارسال می‌کنیم. آن‌ها به خانه برگشته‌اند و این خبر خوبی است، علاوه بر نتیجه بازی.»

این خبر در آستانه تولد ۳۹ سالگی کاپیتان تیم ملی آرژانتین منتشر شده است. مسی که در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ در روساریو به دنیا آمده، در مصاحبه‌های اخیر خود از پرداختن به این موضوع خودداری کرده است. همچنین، لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی، در کنفرانس خبری پیش از بازی، به سوال یکی از خبرنگاران درباره تأثیر این موضوع بر روحیه مسی پاسخ منفی داد و تأکید کرد که تیم به دور کاپیتان خود متحد است. مسی در این جام جهانی تاکنون ۵ گل در ۲ بازی به ثمر رسانده و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است.

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