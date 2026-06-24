رئال مادرید گرانترین نقل و انتقالات را رقم زد

به گزارش ایلنا، شروئدر که در ۱۲۸ بازی برای بی‌کی هاگن ۹۱ گل به ثمر رسانده، قراردادی چهار ساله با رئال مادرید امضا کرده است. باشگاه سابق او اعلام کرده که مبلغ انتقالش از رکورد قبلی ۱.۵ میلیون دلار بیشتر است، اما جزئیات دقیق این مبلغ را فاش نکرده‌اند.

رئال مادرید فصل گذشته در لالیگای زنان در جایگاه دوم قرار گرفت و ۱۵ امتیاز از بارسلونا، قهرمان فصل، عقب‌تر بود. این باشگاه اسپانیایی همچنین اعلام کرده که شروئدر به عنوان "ستاره برجسته" در مسابقات اخیر جام اروپا زنان شناخته شده است.

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