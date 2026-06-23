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آشورماتوف: دریافت پنج گل را نمی‌توان هضم کرد

آشورماتوف: دریافت پنج گل را نمی‌توان هضم کرد
کد خبر : 1803727
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تیم ملی ازبکستان در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۵ بر صفر مقابل پرتغال شکست خورد تا شاگردان فابیو کاناوارو پس از باخت ۳ بر یک برابر کلمبیا، در مجموع دو مسابقه نخست خود هشت گل دریافت کرده باشند.

به گزارش ایلنا،  رستم آشورماتوف، مدافع استقلال و تیم ملی ازبکستان، پس از این دیدار ضمن ابراز ناراحتی از نتیجه رقم خورده، بخشی از مسئولیت این شکست را متوجه خط دفاعی دانست. او اظهار کرد: «بازی با پرتغال، چه با پیروزی همراه باشد و چه با شکست، تجربه ارزشمندی است، اما دریافت پنج گل برای هر مدافعی سنگین و ناراحت‌کننده است. هنوز یک بازی دیگر باقی مانده و باید این شکست را پشت سر بگذاریم.»

آشورماتوف با اشاره به آمار گل‌های خورده تیمش در دو بازی ابتدایی جام جهانی افزود: «گل‌های زیادی دریافت کرده‌ایم و این موضوع بیشتر به اشتباهات مدافعان برمی‌گردد. امیدواریم در بازی سوم همچنان شانس صعود داشته باشیم و بتوانیم با کسب پیروزی شرایط را تغییر دهیم.»

مدافع ازبکستان درباره گل مردود عزیزجان گانیف نیز گفت: «به نظرم صحنه خطای قبل از گل، یک تصمیم پنجاه-پنجاه بود. اگر داور آن گل را قبول می‌کرد، بازیکنان پرتغال هم اعتراض چندانی نداشتند.»

 

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