درگیری کارلوس کیروش با بلینگام در بین دو نیمه
در جریان بازی تیمهای ملی انگلستان و غنا، یک تنش کوچک میان بازیکنان دو تیم در نیمه اول به وجود آمد. سرمربی غنا، کارلوس کیروش، از خطای بازیکن انگلستان، جود بلینگهام، بر روی اوپوکو ناراضی بود و در حین نیمهوقت با او به بحث پرداخت.
به گزارش ایلنا، این خطا در آخرین لحظههای نیمه اول رخ داد و کیروش با واکنش تندی به این موضوع برخورد کرد. او در طول نیمهوقت با شماره ۱۰ انگلستان به بحث پرداخت و این تنش به سرعت به پایان رسید و هر دو بازیکن به رختکن رفتند. در آغاز نیمه دوم، بلینگهام از اوپوکو عذرخواهی کرد و وضعیت میان آنها به حالت عادی برگشت.
با این حال درگیری لفظی شدید سرمربی اسبق تیم ملی ایران که تبحر خاصی در جنگهای روانی دارد در جریان استراحت بین دو نیمه و حضور بازیکنان در رختکن، حاشیه بزرگی را شکل داد و تعجب ستاره انگلیسی را نیز در پی داشت.