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زیدان در کنار فابین بارتز روی نیمکت تیم ملی فرانسه

زیدان در کنار فابین بارتز روی نیمکت تیم ملی فرانسه
کد خبر : 1803720
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زین‌الدین زیدان، سرمربی احتمالی آینده تیم ملی فرانسه، در حال بررسی گزینه‌ای جذاب برای سمت مربی دروازه‌بانان است. او به دنبال استخدام هم‌تیمی سابقش، فابیان بارتز، برای این پست مهم در کادر فنی تیم ملی می‌باشد.

به گزارش ایلنا، در حالی که تیم ملی فرانسه در حال حاضر در مسابقات جام جهانی به سر می‌برد، زیدان در پس‌زمینه مشغول برنامه‌ریزی برای آینده کادر فنی خود است. رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه نیز به‌طور مرتب در جریان مذاکرات و تحولات این موضوع قرار دارد و به دنبال ایجاد تغییرات در ساختار کادر فنی تیم ملی است.

زیدان که به تازگی به آمریکا سفر کرده، با بارتز درباره این پیشنهاد گفتگو کرده است. بارتز، دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی فرانسه، از سال ۲۰۰۶ که از فوتبال ملی کناره‌گیری کرده، ارتباط نزدیکی با زیدان داشته و به نظر می‌رسد که او نیز از این پیشنهاد استقبال کند.

تجربه بارتز در سطح بالا و آشنایی او با تحولات جدید در نقش دروازه‌بانان، او را به گزینه‌ای مناسب برای این سمت تبدیل کرده است. او پیش از این نیز در نقش مشاور برای دروازه‌بانان تیم ملی فعالیت کرده و در سال‌های اخیر به عنوان مشاور دروازه‌بانان تیم تولوز نیز مشغول به کار بوده است.

 

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