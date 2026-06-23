کاناوارو: به رونالدو یک متر فضا بدهید، نابود میشوید!
فابیو کاناوارو، سرمربی ازبکستان، میگوید فضایی که شاگردانش به کریستیانو رونالدو دادند باعث شد تا مرتکب شکست سنگین مقابل پرتغال شوند.
به گزارش ایلنا، فابیو کاناوارو پس از شکست سنگین ۵ بر صفر ازبکستان مقابل پرتغال، ضمن تمجید از کیفیت فنی حریف، کریستیانو رونالدو را یکی از عوامل اصلی برتری پرتغالیها دانست و تأکید کرد که کوچکترین اشتباه مقابل چنین بازیکنی مجازات خواهد شد.
سرمربی تیم ملی ازبکستان در ارزیابی این مسابقه گفت: «به رونالدو حتی یک متر فضا هم نمیتوان داد، چون اگر این فرصت را در اختیارش بگذارید، کارتان تمام است. ما خیلی زود دو گل دریافت کردیم؛ دقیقاً از همان موقعیتهایی که پیش از بازی درباره آنها به بازیکنان هشدار داده بودم و برایشان توضیح داده بودم.»
وی ادامه داد: «وقتی مقابل تیمی مانند پرتغال قرار میگیرید که هم در میانه میدان و هم در کنارهها کیفیت فوقالعادهای دارد، همه چیز دشوارتر میشود. نسبت به بازی نخست، انگیزه بسیار بیشتری در بازیکنان پرتغال دیدم و این موضوع در جریان مسابقه کاملاً مشهود بود.»
کاناوارو همچنین به تأثیر گل مردود شده تیمش اشاره کرد و گفت: «گل مردود شده ضربه روحی بزرگی به ما وارد کرد و واقعاً حیف شد. در آن مقطع تازه داشتیم همان نمایشی را ارائه میکردیم که مقابل کلمبیا داشتیم. به تدریج در حال ورود به جریان بازی بودیم، مالکیت توپ بهتری داشتیم و ریتم خودمان را پیدا میکردیم. اما وقتی تعادل تیم از بین میرود، همه چیز بسیار سختتر میشود.»
مدافع افسانهای فوتبال ایتالیا افزود: «کلمبیا تیم بزرگی است، اما پرتغال پویایی متفاوتی دارد. من بازیهای زیادی از این تیم دیدهام و آنها دقیقاً میدانند چه کاری انجام میدهند. این تیم چیزی فراتر از سایر رقبا دارد.»
سرمربی ازبکستان در ادامه از رویکرد تیمش دفاع کرد و گفت: «باختن به پرتغال اتفاق غیرعادیای نیست. از بازیکنانم خواستم شجاع باشند و از حریف نترسند. به اعتقاد من فقط با چنین ذهنیتی میتوان به عنوان تیم و بازیکن پیشرفت کرد.»
او با اشاره به تفاوت نسلهای دو تیم اظهار داشت: «بین برخی از بازیکنان دو تیم حدود ۱۸ سال اختلاف سنی وجود دارد. با این حال من به بازیکنانم اعتماد دارم، چون مقابل پرتغال اگر فقط دفاع کنید و فضاها را ببندید، در ۹۹ درصد مواقع بازنده خواهید بود. پس چرا روش متفاوتی را امتحان نکنیم؟ من هرگز از آنها نخواستم عقب بنشینند.»
کاناوارو ادامه داد: «ترجیح میدهم تیمم با شجاعت مقابل حریف بازی کند، حتی اگر نتیجه آن شکست باشد. ما برای کسب تجربه در اینجا حضور داریم. این نخستین حضور ازبکستان در جام جهانی است. هدف ما مشخص است، اما قهرمانی در جام جهانی داستان کاملاً متفاوتی است.»
سرمربی ازبکستان در پایان و در پاسخ به این سؤال که آیا در دوران اوج فوتبالش میتوانست کریستیانو رونالدو را مهار کند، با خنده گفت: «بارها او را متوقف کردم، اما او هم بارها به من گل زد. من مدتهاست بازنشسته شدهام اما او همچنان بازی میکند. به او تبریک میگویم؛ میتواند چند سال دیگر هم فوتبال بازی کند، پس چرا باید متوقف شود؟»