به گزارش ایلنا به نقل از لایومود تی‌وی، سرمربی تیم ملی پرتغال معتقد است کاپیتان تیمش همچنان یکی از بهترین مهاجمان جهان در استفاده از فضاهای داخل محوطه جریمه است و نقش مهمی در پیروزی اخیر پرتغال ایفا کرده است.

مارتینز که با لبخند و رضایت مقابل دوربین‌ها حاضر شده بود، درباره نمایش رونالدو گفت: «حرکات کریس در محوطه جریمه از هر مهاجم دیگری بهتر است. امروز توپ‌ها وارد دروازه شدند، اما مهم‌تر از آن این بود که او تا آخرین لحظه بازی به خلق موقعیت ادامه داد. این همان نکته‌ای است که بیش از همه برای من اهمیت دارد.»

وی در ادامه به عملکرد کلی تیمش اشاره کرد و افزود: «این همان پاسخی بود که در رختکن از بازیکنان دریافت کردیم. گاهی برای پیشرفت به مسابقاتی مانند بازی نخست نیاز داریم. امروز تیمی را دیدیم که همان تعهد، تلاش و نگرش مثبت را حفظ کرده بود، اما این بار با پختگی بیشتری بازی کرد و احساسات ناشی از نخستین مسابقه را کنار گذاشت.»

سرمربی پرتغال همچنین تاکید کرد: «بازیکنان شایسته چنین نتیجه‌ای بودند. آنها در طول این مدت سخت کار کردند و امروز توانستند کیفیت واقعی خود را نشان دهند. به همین دلیل از این پیروزی و عملکرد تیم بسیار خوشحال هستم.»

پرتغال با این پیروزی گام بلندی برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برداشت و کریستیانو رونالدو نیز با گلزنی در این مسابقه بار دیگر نقش پررنگی در موفقیت تیمش ایفا کرد.

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