نسخه جدید پرتغال برای عبور از ازبکستان
ترکیب تیم ملی پرتغال و ازبکستان
تیم ملی پرتغال در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ازبکستان قرار میگیرد و روبرتو مارتینز با ایجاد چند تغییر در ترکیب، به دنبال کسب نخستین پیروزی سلسائو در این رقابتها است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال پس از تساوی برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در نخستین مسابقه خود، در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر هیوستون به مصاف ازبکستان میرود. روبرتو مارتینز برای این مسابقه چند تغییر مهم در ترکیب تیمش اعمال کرده تا شانس صعود پرتغالیها افزایش یابد.
مهمترین خبر برای سلسائو، بازگشت روبن دیاز به قلب خط دفاعی است. مدافع منچسترسیتی که به دلیل مصدومیت دیدار نخست را از دست داده بود، اکنون آمادگی کامل خود را به دست آورده و نخستین حضورش در این دوره از جام جهانی را تجربه میکند.
سرمربی پرتغال نسبت به ترکیب بازی قبلی دو تغییر ایجاد کرده است. رناتو ویگا و ژوائو فلیکس جای توماس آرائوخو و برناردو سیلوا را در ترکیب اصلی گرفتهاند. در حالی که خط میانی بدون تغییر باقی مانده، حضور ژوائو فلیکس در جمع نفرات اصلی یکی از تصمیمات قابل توجه مارتینز محسوب میشود؛ مهاجمی که در دیدار نخست فرصت بازی پیدا نکرده بود و حالا از ابتدا به میدان میرود.
در سوی مقابل، ازبکستان نیز با تغییراتی وارد این مسابقه شده است. رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، مانند بازی قبلی در ترکیب اصلی حضور دارد اما اوتکیر یوسوپوف، دروازهبان سابق فولاد، پس از عملکرد نهچندان مطلوب در دیدار نخست جای خود را به نعمتاف داده و این سنگربان وظیفه حراست از دروازه ازبکستان را بر عهده خواهد داشت.
ترکیب پرتغال:
دیوگو کاستا، ژائو کانسلو، روبن دیاز، رناتو ویگا، نونو مندس، ژائو نوس، ویتینیا، برونو فرناندز، پدرو نتو، ژوائو فلیکس و کریستیانو رونالدو
ترکیب ازبکستان:
عبدالوحید نعمتاف، بهروزجان کریماف، عبدالقادر خوسانوف، عبدالله عبداللهاف، رستم آشورماتوف، نصراللهاف، اتابک شوکوروف، عادلجان هامروبکوف، عزیزجان گانیف، عباسبک فیضاللهاف و الدور شومورودوف