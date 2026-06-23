دفاع تمامقد مارتینز از فوقستاره سالخورده
آمار میگوید کریس باید در پرتغال فیکس باشد
سرمربی پرتغال، پیش از نبرد با ازبکستان، با دفاع از کریستیانو رونالدو تاکید کرد که دادههای آماری جایگاه این مهاجم ۴۱ ساله را در ترکیب اصلی کاملاً توجیه میکند.
به گزارش ایلنا، سلسائوی اروپا به عنوان یکی از مدعیان اصلی کسب جام قدم به این مسابقات گذاشت، اما پس از تساوی ناامیدکننده ۱ بر ۱ در گام نخست مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، تحت فشار شدیدی قرار گرفته است.
این نتیجه ضعیف موج سنگینی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت؛ طوفانی که با اظهارنظر ژائو نوس تندتر شد. این هافبک جوان گفته بود رونالدو "فقط یک بازیکن است که برای کمک اینجاست"؛ جملهای که کاملاً از متن اصلی خود خارج شد و به سوژهای برای کنایههای آنلاین تبدیل گشت. سرمربی تیم ملی پرتغال پیش از سفر به تگزاس، خیلی سریع برای فرو نشاندن شایعات مربوط به اختلافات داخلی وارد عمل شد.
تمجید ویژه سرمربی از رهبر باسابقه پرتغال
مارتینز اصرار دارد که رونالدو همچنان بهترین و ایدهآلترین گزینه برای رهبری خط حمله تیم ملی در این تورنمنت است.
او در این باره گفت: "ما متحدتر و قویتر هستیم. ما در جام جهانی بازی میکنیم و طبیعتاً سر و صدا و تنشهای زیادی وجود دارد که این هم بخشی از فوتبال است. تمرکز اصلی ما روی تیم معطوف شده و اکنون حتی از زمان ورودمان به اینجا هم متحدتر هستیم. هیچ تنشی در اردو وجود ندارد. او به عنوان یک کاپیتان، یک الگوی تمامعیار است و با تکیه بر تجربه بالایش، رفتاری کاملاً کاپیتانی از خود نشان داد. او میخواهد به تیم کمک کند و یک مدل و راهنما برای بازیکنان ماست.
رونالدو با حرکاتش فضاها را برای دیگران باز میکند و آمارها نیز کاملاً از او حمایت میکنند. او شاید بزرگترین الگو برای نحوه ریکاوری و چگونگی تمرین کردن باشد، اما این موضوع حس ناامیدی و سرخوردگی مشترکی که همه ما به عنوان یک تیم داریم را از بین نمیبرد."
درخواست فوری کانسلو برای بازگشت به مسیر پیروزی
اگرچه این مهاجم افسانهای در جریان رقابتهای انتخابی ۵ بار برای پرتغال گلزنی کرده بود، اما در ۱۰ بازی اخیر خود در تورنمنتهای بزرگ موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده است. بازیکنان تیم به خوبی میدانند که خط حمله باید فوراً تقویت شود و مهرههای باسابقه تیم خواستار واکنشی سریع در زمین برای نجات این تورنمنت هستند.
ژائو کانسلو، مدافع پرتغال، در این رابطه افزود: "ما نتوانستیم موقعیت خلق کنیم و این برای تیمی مثل ما اصلاً طبیعی نیست. ما بازیکنان باکیفیتی داریم که در زمره بهترینهای جهان هستند و باید این را در زمین مسابقه ثابت کنیم. فردا فقط و فقط پیروزی برای ما اهمیت دارد و هیچ فرصتی برای اشتباه کردن نداریم."
نبرد مرگ و زندگی در هیوستون
پرتغال روز سهشنبه در شرایطی پا به ورزشگاه هیوستون میگذارد که میداند در برابر ازبکستانی که در بازی اول با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل کلمبیا شکست خورده، حق هیچگونه لغزشی ندارد. این غول اروپایی در ۶ دیدار اخیر خود شکستناپذیر بوده است، اما آنها برای روشن کردن موتور خود در جام جهانی و فرار از یک بازی انتحاری و پر از استرس در دور آخر مقابل کلمبیا، به شدت به این ۳ امتیاز نیاز دارند.