پایان رسمی یک بحث ابدی از زبان زلاتان
ابراهیموویچ مسی را بالاتر از مارادونا و پله قرار داد
ستاره سابق فوتبال جهان، با تمجید از شروع خیرهکننده لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ و شکستن رکورد گلزنی تاریخ این مسابقات، اعلام کرد که دیگر هیچ بحثی درباره برتری لئو نسبت به مارادونا و پله وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی فصل درخشان دیگری را به کارنامه ملی خارقالعاده خود اضافه کرد؛ جایی که آرژانتین موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر مقابل اتریش در جام جهانی ۲۰۲۶ به پیروزی برسد. مدافعان عنوان قهرمانی جهان به لطف دو گل کاپیتان خود، بلیت صعود به مرحله حذفی را رزرو کردند. این مهاجم اینتر میامی در ابتدای بازی با یک ناکامی زودهنگام روبرو شد و ضربه پنالتی او که پس از بررسی دستگاه کمکداور ویدئویی (VAR) اعلام شده بود، به ثمر ننشست.
با این حال، مسی به سبک همیشگی خود به این اتفاق پاسخ داد و با زدن دو گل، آلبیسلسته را به سوی پیروزی هدایت کرد. این بریس، شمار گلهای او در جام جهانی را به عدد ۱۸ رساند تا او به تنهایی به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال مردان در جامهای جهانی شناخته شود. این درخشش همچنین ادامه فرم فوقالعاده او پس از ثبت هتتریک در بازی افتتاحیه گروهی آرژانتین مقابل الجزایر بود.
اظهار نظر قاطع زلاتان: بحث دیگر تمام شد
ابراهیموویچ، مهاجم سابق بارسلونا و میلان، بر این باور است که جدیدترین دستاورد مسی، به بحثهای طولانیمدت درباره بهترین بازیکن تاریخ فوتبال پایان داده است. او همچنین ثبات مسی در طول نزدیک به دو دهه حضور در بالاترین سطح فوتبال را مورد تمجید قرار داد.
زلاتان در گفتگو با فاکس اسپورت اظهار داشت: "من فکر نمیکنم دیگر هیچ بحثی باقی مانده باشد. وقتی شما به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل میشوید، جام را میبرید، در نسلهای مختلف بر فوتبال تسلط پیدا میکنید و در ۳۸ سالگی همچنان به درخشش ادامه میدهید، مردم دیگر چه چیزی میخواهند؟ ما سالها وقت خود را صرف مقایسه او با دیگران کردیم، اما حتی بزرگانی که قبل از او بودند هم نمیتوانند با مجموعه کامل کارهای او رقابت کنند. پله، دیگو مارادونا، یوهان کرایف یا هر کس دیگری که میخواهید نام ببرید، همگی فوقالعاده بودند، اما آمار، طول دوران حرفهای و جامهای مسی، او را در دستهای کاملاً مجزا و منحصر به فرد قرار میدهد."
تداوم فرم بیرحمانه و رکوردشکنیها
دبل مسی مقابل اتریش به دنبال هتتریک او برابر الجزایر ثبت شد، به این معنی که او در دو مسابقه اول خود در این تورنمنت ۵ گل به ثمر رسانده است. ابراهیموویچ همچنین یک مقایسه طنزآمیز با رکورد خود در جامهای جهانی انجام داد.
زلاتان در ادامه افزود: "پنج گل در دو بازی؛ من در دو جام جهانی صفر گل زدهام! بنابراین برای او خوشحالم و امیدوارم به این روند ادامه دهد. چند روز دیگر تولد اوست، پس بگذارید لذت ببرد، چون همه ما با دیدن بازی او لذت میبریم. فوقالعاده است، فقط فوقالعاده، هیچ کلمهای برای توصیفش نیست. مردم میتوانند درباره کار تیمی آرژانتین، تاکتیکهای آنها و نحوه کنترل بازی صحبت کنند، اما به نظر میرسد زمانی که آنها به یک کار خاص نیاز دارند، همیشه یک فاکتور ثابت وجود دارد: لیونل مسی."
صعود مقتدرانه آرژانتین به مرحله حذفی
شاگردان لیونل اسکالونی پس از پیروزی در دو بازی ابتدایی خود و تماشای نمایشهای سرنوشتساز مسی، با اعتماد به نفس بالایی راهی دور حذفی میشوند. آمادگی بالای کاپیتان آرژانتین با ورود مسابقات به مراحل حساس، روحیه و انگیزه بزرگی برای این تیم خواهد بود. با ثبت ۵ گل در دو بازی تا اینجای تورنمنت و جابهجایی یک رکورد بزرگ دیگر، اکنون تمام نگاهها به این معطوف خواهد بود که آیا مسی میتواند به رهبری قهرمان جهان در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی و فتح یک جام جهانی دیگر ادامه دهد یا خیر.