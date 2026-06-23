توخل: برای قهرمانی در جام جهانی باید اسپانیا را شکست داد
سرمربی تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار با غنا، از اسپانیا به عنوان یکی از مدعیان اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ یاد کرد و معتقد است هر تیمی که به دنبال قهرمانی باشد، در نهایت باید از سد شاگردان لوئیس دلافوئنته عبور کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس سهشنبه شب در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر غنا قرار میگیرد و در صورت کسب پیروزی، صعودش به مرحله حذفی را قطعی خواهد کرد. توماس توخل، سرمربی سهشیرها، در نشست خبری پیش از این مسابقه درباره مدعیان قهرمانی نیز صحبت کرد و از اسپانیا به عنوان یکی از تیمهای مورد علاقهاش نام برد.
توخل با اشاره به نتایج سالهای اخیر لاروخا گفت: «اسپانیا به دلیل موفقیتهای اخیر، حضور مداوم در مراحل پایانی و رسیدن به فینالها، یکی از تیمهایی است که توجه من را جلب میکند.»
سرمربی آلمانی انگلیس در ادامه افزود: «به نظرم اسپانیا تا مراحل پایانی پیش خواهد رفت و هر تیمی که بخواهد قهرمان جام جهانی شود، در مقطعی باید این تیم را شکست دهد. من به این موضوع اعتقاد دارم.»
او همچنین توضیح داد که به دلیل تداخل برنامههای تمرینی انگلیس با مسابقات جام جهانی، موفق نشده دیدار اسپانیا و عربستان سعودی را به طور کامل تماشا کند و تنها خلاصه پیروزی ۴ بر صفر شاگردان دلافوئنته را دیده است.
توخل در این باره گفت: «بازی اسپانیا همزمان با تمرین ما برگزار شد و به همین دلیل فقط توانستم خلاصه آن مسابقه را ببینم.»
در بخش دیگری از این نشست خبری، دکلان رایس نیز درباره رکوردشکنی لیونل مسی صحبت کرد. هافبک انگلیس که عملکرد کاپیتان آرژانتین را تحسین میکرد، اظهار داشت: «آنچه مسی در جام جهانی انجام میدهد، واقعاً خاص است. کاری که او در این سن انجام میدهد، شگفتانگیز است. چه به عنوان یک هوادار فوتبال و چه به عنوان یک بازیکن، تماشای او لذتبخش و فوقالعاده است.»
مسی با دو گل برابر اتریش، تعداد گلهای خود در تاریخ جام جهانی را به ۱۸ رساند و با عبور از میروسلاو کلوزه، به تنهایی در صدر جدول گلزنان ادوار این مسابقات قرار گرفت.