پرواز زوج ویرانگر خروسها در آمریکا
اولیسه و امباپه، ترسناکترین دوقلوی جام جهانی
مایکل اولیسه، وینگر خلاق و فوقالعاده تیم ملی فرانسه، در تلاش است تا با ثبت یک نمایش درخشان دیگر جایگاه رهبری خود را در ترکیب تثبیت کند.
به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه نهتنها فرانسه، بلکه تمام دنیای فوتبال را شیفته بازی خود کرده است. در حالی که در ابتدا به نظر میرسید او قرار است به رقیب مستقیمی برای کیلیان امباپه تبدیل شود، اما هماهنگی و همافزایی شگفتانگیز این دو ستاره، آنها را به یکی از آمادهترین و مخوفترین زوجهای حال حاضر جام جهانی تبدیل کرده است؛ یکی میسازد و دیگری کار را تمام میکند. این یک ترکیب بینقص از استعداد ذاتی و غریزه تمامکنندگی مرگبار است. حالا تیم ملی عراق به عنوان به ظاهر آسانترین رقیب این گروه، امروز باید با این چالش بزرگ و کابوسوار دستوپنجه نرم کند.
معجزه همزیستی دو نابغه در ترکیب خروسها
تیم ملی فرانسه اکنون دو نابغه در اختیار دارد که به زیباترین شکل ممکن یکدیگر را در زمین پیدا میکنند و درک متقابلی از هم دارند؛ موضوعی که در ابتدا مثل یک رویای دستنیافتنی و غیرممکن به نظر میرسید، اما حالا به یک واقعیت ملموس تبدیل شده که خروسها را در مسیر فتح سومین ستاره تاریخیشان قرار داده است. تیم ملی سنگال اولین قربانی این زوج جدید فرانسوی بود؛ جایی که گل اول مسابقه روی همکاری مستقیم آنها به ثمر رسید؛ یک پاس عمقی تماشایی از اولیسه که «کیکی» با اولین لمس توپ آن را به تور دروازه چسباند. این طرح تاکتیکی به نظر میرسد به پر تکرارترین و مقتدرانهترین سلاح فرانسه در این جام تبدیل خواهد شد.
این ستاره متولد لندن، به خوبی با هر نقشی در زمین سازگار میشود. او در نیمه اول بازی با سنگال در کنارههای زمین تا حدودی محو بود، اما در نیمه دوم با متمایل شدن به مرکز زمین و نزدیکتر شدن به جریان توپ، روحی تازه به کالبد فرانسه دمید و ورق بازی را به طور کامل برگرداند. اولیسه حالا در ۱۸ بازی ملی خود، به طور مستقیم و غیرمستقیم روی ۱۲ گل تأثیرگذار بوده است. برای کیلیان امباپه، اولیسه دقیقاً همان جواهری است که جایش در جام جهانی قطر به شدت خالی بود و حالا بیشتر از هر زمان دیگری از بازی در کنار او لذت میبرد.
این دو ستاره حالا غیرقابل جداسازی به نظر میرسند و رابطه صمیمانه آنها حتی به خارج از مستطیل سبز و تفریحات مشترکشان نیز کشیده شده است؛ اتفاقی نادر که دو اعجوبه هجومی تا این حد مکمل و جویای یکدیگر در زمین باشند. اولیسه ساختار تیم ملی را متحول کرده است؛ او از لحاظ شخصیتی نقطه مقابل نابغه باند (امباپه) است؛ از رسانهها و کانون توجهات فراری است و در دنیای فوتوشوتها و جلدهای مجلات، یک غریبه به شمار میرود.
کیکی فرانسه در تعقیب جاودانگی و رکورد کلوزه
در سوی دیگر، امباپه به دنبال ادامه تاریخسازی با پیراهن لسبلو است. او در نبرد با شیرهای ترانگا چندین رکورد تاریخی را جابجا کرد؛ با عبور از اولیویه ژیرو و ثبت ۵۸ گل به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه تبدیل شد و با زدن ۱۴ گل در ادوار جام جهانی، رکورد ژاست فونتن را شکست تا برترین گلزن فرانسویها در تاریخ این تورنمنت نام بگیرد. اهداف بلندپروازانه او پایانی ندارد و کیلیان حالا عبور از لیونل مسی و میروسلاو کلوزه برای تکیه زدن بر صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی را هدف قرار داده است؛ آن هم در حالی که تنها ۲۷ سال سن دارد و حداقل یک جام جهانی دیگر را پیش رو خواهد داشت.
او میخواهد تالار افتخارات شگفتانگیز خود در فرانسه را کاملتر کند. امباپه علاوه بر اینکه با ۱۹ سال سن، دومین بازیکن جوان قهرمان تاریخ جام جهانی است، حالا با ۳۴ پاس گل، برترین پاسور تاریخ کشورش نیز محسوب میشود.
اولیسه نیز با وجود تفاوتهای ساختاری، دقیقاً همین مسیر درخشان و حتی فراتر از آن را نشانه رفته است. اصلاً عجیب نیست که غول بزرگی مثل رئال مادرید به شدت خواهان جذب اوست تا بتواند نسخه موفق ترکیب فرانسه را در سنتیاگو برنابئو نیز پیاده کند. جدال با سنگال، آغازگر یک دوستی عمیق بود که بوی پادشاهی در فوتبال جهان را میدهد؛ دو ستارهای که عاشق بازی کنار یکدیگر هستند، هم را میفهمند و کاملاً با هم سازگارند.