یک میم جنجالی: ترامپ گل طارمی به بلژیک را مردود کرد (عکس)

به گزارش ایلنا، در این بازی که تحت فشار و تنش بالایی برگزار شد، گل ایران توسط داور ویدئویی، هرنان ماسترنگلو، به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در این صحنه، مهدی طارمی با یک ضربه آزاد به گل رسید، اما بررسی‌های ویدئویی نشان داد که او در لحظه ارسال توپ، کمی جلوتر از مدافعان بلژیک قرار داشت. به همین دلیل، داور وسط، داریو هررا، گل ایران را به نتیجه ۱-۰ رد کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که ایران در حال حاضر در وضعیت تنش‌زای سیاسی با ایالات متحده به سر می‌برد. پس از اعلام این تصمیم، کاربران در شبکه اجتماعی ایکس به انتشار میم‌هایی پرداختند که بسیاری از آن‌ها به شخصیت‌هایی مانند دونالد ترامپ اشاره داشتند.

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