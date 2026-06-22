به گزارش ایلنا، پیروزی شیرین و ۳ بر یک تیم ملی فرانسه مقابل سنگال در گام نخست، شور و هیجان زیادی به پا کرد، اما تجربه تاریخ جام جهانی به ما می‌آموزد که باید کمی محتاط‌تر باشیم. در فرهنگ فرانسه ضرب‌المثل معروفی هست که می‌گوید: «با یک پرستو، تابستان نمی‌شود»؛ اسپانیایی‌ها هم دقیقاً همین مفهوم را به کار می‌برند تا نشان دهند یک اتفاق برای اثبات یک قاعده کلی کافی نیست. خروس‌ها پس از این شروع قدرتمند، هنوز بیشتر از زمان ورودشان به ایالات متحده مدعی قهرمانی به شمار نمی‌روند و کیلیان امباپه نیز با وجود ثبت یک دبل تماشایی، هنوز به سطح اول و تبدیل شدن به بهترین بازیکن تیم بازنگشته است.

با این حال، این آینده‌نگری و احتیاط مصلحت‌آمیز مانع از آن نمی‌شود که از تماشای نمایش مقتدرانه فرانسه در نیمه دوم مسابقه اول لذت نبریم. باید اعتراف کرد که قدرت و پتانسیل بالای این گروه کاملاً چشمگیر است. کاملاً واضح است که فرانسه توانایی گل‌زنی در هر لحظه از بازی را دارد و سبک فوتبال مستقیم و کاملاً عمودی آن‌ها، به بهترین شکل ممکن با فوتبال مدرن امروزی همخوانی دارد.

از سوی دیگر، عصبانیت شدید و جالب دیدیه دشان از تک گل بی‌اهمیتی که تیمش دریافت کرد، به خوبی نشان‌دهنده جاه‌طلبی بزرگ و روحیه رقابت‌طلبی بالای این تیم است. خروس‌ها نشان دادند که آن پرستوی کوچک حالا می‌خواهد نقش یک شاهین شکارچی را بازی کند و در این میان، تیم ملی عراق طعمه‌ای ایده‌آل برای آن‌ها به نظر می‌رسد.

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