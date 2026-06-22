مصر با جادوی صلاح نیوزیلند را به زانو درآورد

به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر با درخشش و جادوی محمد صلاح موفق شد برای اولین‌بار در تاریخ خود، طعم شیرین پیروزی در جام جهانی را بچشد. فراعنه در شرایطی که با یک گل از نیوزیلند عقب افتاده بودند، با ارائه یک نمایش خیره‌کننده و همه‌جانبه در نیمه دوم، بازی را با نتیجه ۳ بر ۱ به سود خود به پایان رساندند تا با صعود به صدر جدول گروه G، شانس خود را برای صعود به مرحله حذفی به شکل چشمگیری افزایش دهند.

بعد از یک نیمه اول نسبتاً آرام که با شکست مصر و رفتن بازیکنان به رختکن همراه بود، مصر و محمد صلاح در نیمه دوم جهنم واقعی را برای حریف برپا کردند. این وینگر ۳۴ ساله در این نیمه نشان داد که هنوز هم قادر است از پاهای خود جادو خلق کند.

صلاح در حالی که در میان تشویق و تمجید هم‌تیمی‌هایش احاطه شده بود، عنوان کرد: «این یک دستاورد بسیار بزرگ برای تمام بازیکنان است. یک پیروزی فوق‌العاده و یک اتمسفر عالی را تجربه کردیم. مسابقه بعدی برای ما بسیار حیاتی و مهم خواهد بود.»

مصر که در نبرد افتتاحیه خود برابر بلژیک به تساوی ۱-۱ رضایت داده بود، با کسب این برد ۴ امتیازی شد و از دو مسابقه به صدر جدول گروه تکیه زد. در سوی مقابل، نیوزیلند که در بازی اول ایران را با حساب ۲-۲ متوقف کرده بود، با یک امتیاز در قعر جدول جای گرفت. بلژیکی‌ها نیز روز یکشنبه در دیگر دیدار این گروه مقابل ایران به تساوی صفر - صفر رسیدند.

برنامه نیوزیلند در نیمه نخست به همان اندازه که ساده بود، کارایی خودش را هم نشان داد؛ آن‌ها هر زمان که نیاز بود زیر توپ می‌زدند و هر وقت فرصت می‌شد مالکیت را حفظ می‌کردند. در نهایت فین سورمن، مدافع پیش‌تاخته این تیم، قفل دروازه‌ها را روی یک ضربه کرنر شکست؛ او با فرار از بند احمد فتوح که مامور مهارش بود، با یک ضربه سر چکشی و پرقدرت توپ را به تور چسباند.

طوفان نیل در نیمه مربیان؛ بازگشت باشکوه فراعنه

اگرچه کلوم مک‌کوات در همان دقایق ابتدایی می‌توانست با یک ضربه سر چرخشی دروازه مصر را باز کند که توپ او از بالای تیرک به بیرون فرستاده شد، اما مصر بعد از زمان استراحت بین دو نیمه، فشار را به حداکثر رساند. آن‌ها در دقیقه ۵۸ توسط مصطفی زیکو بازی را به تساوی کشاندند؛ کسی که ارسال تماشایی محمد هانی از جناح راست را با ضربه سر به گل تبدیل کرد.

۹ دقیقه بعد، صلاح سرانجام همان چیزی را که هواداران حاضر در استادیوم تشنه‌اش بودند به آن‌ها هدیه داد؛ او از سمت راست به قلب دفاع حریف زد و پس از یک یک‌ودوی تماشایی با زیکو، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد تا کامبک مصر کامل شود.

تیر خلاص پادشاه و مصدومیت ترسناک در دقایق پایانی

صلاح در دقیقه ۸۱ تا آستانه ثبت دبل پیش رفت، او بعد از کات بک از سمت راست، ضربه‌اش پس از برخورد به مدافعان به اوت رفت، اما روی همین ضربه کرنر کرفتاری حریف تکمیل شد؛ جایی که محمود ترزگه، بازیکن تعویضی مصر، با یک شیرجه تماشایی در تیر نزدیک‌تر توپ را با سر به تور چسباند و پاس گل صلاح را ثبت کرد.

نیوزیلندی‌ها تمام توان خود را در زمین گذاشتند تا فاصله را کمتر کنند و در این میان حسام عبدالمجید در اواخر بازی به دلیل مشکوک بودن به ضربه مغزی مجبور به ترک زمین شد، در حالی که چشم او هنگام خروج از میدان به شدت متورم شده بود. با رسیدن بازی به دقیقه ۱۰ وقت‌های تلف‌شده، سوت‌های ممتد و شدید هواداران مصری استادیوم را پر کرد تا داور هرچه زودتر سوت پایان این نبرد تاریخی را به صدا درآورد.

انتهای پیام/