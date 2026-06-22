حمله اسطوره منچستر به بلژیک پس از تساوی مقابل ایران

به گزارش ایلنا، روی کین، بازیکن سابق و کارشناس فوتبال، این تساوی را «بی‌کیفیت» توصیف کرد و به انتقاد از عملکرد بازیکنان بلژیک پرداخت. او گفت: «کیفیت بازی واقعاً ضعیف بود و بلژیک فرصت‌های خوبی داشت، اما استاندارد پاس‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بسیار پایین بود.»

بلژیک در این بازی با درخشش دروازه‌بان ایران، علیرضا بیرانوند، نتوانست به گل برسد و همچنین مدافع این تیم، ناتان انگوی، به دلیل خطای شدید از زمین بازی اخراج شد. بلژیک که در بازی اول خود نیز با مصر به تساوی ۱-۱ رسید، اکنون تنها با دو امتیاز در گروه G قرار دارد و برای نجات شانس‌های خود باید در دیدار آینده مقابل نیوزیلند پیروز شود.

کین در ادامه افزود: «وقتی بازیکنان از فاصله نزدیک شانس‌های گلزنی را از دست می‌دهند، چه انتظاری می‌توان داشت؟» او همچنین به این نکته اشاره کرد که با وجود داشتن بازیکن اضافی، ایران به راحتی دفاع کرد و بلژیک نتوانست از این موقعیت بهره‌برداری کند.

توبی آلدرویرلد، مدافع سابق بلژیک، نیز به انتقاد از ستاره‌های این تیم پرداخت و گفت: «این گروه ضعیف‌ترین گروه در جام جهانی است و بلژیک باید در صدر جدول قرار گیرد. انتظارها خیلی بالا بود و این به دلیل نتایج مثبت پیش از جام جهانی بود، اما بازیکنان کلیدی نتوانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند.»

سرمربی بلژیک، رودی گارسیا، نیز با اشاره به کمبود کارایی در خط حمله، گفت: «ما در این بازی به خوبی مالکیت توپ را در اختیار داشتیم، اما نتوانستیم دروازه‌بان حریف را به چالش بکشیم. بازی با ده نفر هم به ما کمک نکرد.»

در نهایت، روملو لوکاکو، مهاجم بلژیک، با ابراز ناامیدی از عدم گلزنی تیم، گفت: «ما شانس‌های زیادی داشتیم، اما نتوانستیم گل بزنیم. باید در بازی بعدی پیروز شویم.»

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