به گزارش ایلنا، یکی از حواشی جالب دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک به واکنش فرزند کوین دی‌بروینه پس از گل مهدی طارمی مربوط می‌شود.

در دقیقه ۲۵ مسابقه، طارمی روی یک ضربه آزاد طراحی‌شده موفق شد دروازه تیبو کورتوا را باز کند و برای لحظاتی ایران را پیش بیندازد. این گل شوک بزرگی به هواداران بلژیک وارد کرد و حتی میسون میلیان، پسر ۱۰ ساله دی‌بروینه که در ورزشگاه حضور داشت، نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند.

رسانه‌های بلژیکی گزارش دادند فرزند ستاره منچسترسیتی پس از این گل اشک ریخت و میشل لاکروا، همسر دی‌بروینه، او را آرام کرد.

با این حال، این ناراحتی چندان دوام نداشت؛ چرا که دقایقی بعد کمک‌داور ویدئویی صحنه را بررسی کرد و گل طارمی به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

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