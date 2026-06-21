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هشدار هواداران فرانسه درباره «نفرین راکی» پیش از بازی با عراق

هشدار هواداران فرانسه درباره «نفرین راکی» پیش از بازی با عراق
کد خبر : 1802340
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هواداران تیم ملی فرانسه پیش از دیدار این تیم برابر عراق در جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به پوشاندن مجسمه معروف راکی در فیلادلفیا با لباس یا شال تیم ملی هشدار داده‌اند؛ چرا که این مجسمه سال‌هاست با یک خرافه ورزشی درباره شکست تیم‌هایی که رنگ‌های آن را به خود می‌گیرد، همراه شده است.

به گزارش ایلنا، جمعیت «ایرزیستبل فرانس» از هواداران فرانسوی حاضر در فیلادلفیا خواسته است پیش از مسابقه تیم ملی این کشور مقابل عراق، از قرار دادن پیراهن یا شال فرانسه روی مجسمه راکی خودداری کنند.

این درخواست به یک باور قدیمی در ورزش آمریکا بازمی‌گردد؛ باوری که بر اساس آن، پوشاندن مجسمه راکی با رنگ‌های یک تیم می‌تواند برای آن تیم بدشانسی به همراه داشته باشد. هواداران فرانسوی معتقدند در آستانه بازی با عراق، بهتر است این ریسک را نپذیرند.

ریشه این خرافه به سال‌های گذشته در لیگ فوتبال آمریکایی برمی‌گردد. نخستین اتفاقی که باعث شکل‌گیری «نفرین راکی» شد، به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که پیراهن نیویورک جاینتس روی این مجسمه قرار گرفت و این تیم پس از آن با مصدومیت یکی از بازیکنانش مواجه شد و در دیدار مقابل فیلادلفیا ایگلز با نتیجه ۲۷-۷ شکست خورد.

این داستان در سال ۲۰۱۸ نیز تکرار شد؛ زمانی که مینه‌سوتا وایکینگز پس از پوشاندن مجسمه با پیراهن تیم خود، با شکست سنگین ۳۸-۷ برابر فیلادلفیا مواجه شدند. تیم‌های نیوانگلند پاتریوتز و سان‌فرانسیسکو ۴۹رز نیز از جمله تیم‌هایی بودند که در سال‌های بعد نامشان در ارتباط با این خرافه مطرح شد، هرچند کانزاس‌سیتی در سال ۲۰۲۳ توانست این طلسم را بشکند.

حالا این باور قدیمی به دنیای فوتبال هم راه پیدا کرده است. در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، اکوادور پیش از دیدار برابر ساحل عاج پیراهن تیم ملی خود را روی مجسمه قرار داد و در نهایت با نتیجه ۱-۰ شکست خورد؛ اتفاقی که دوباره بحث درباره «نفرین راکی» را داغ کرد.

مجسمه راکی که در بالای پله‌های موزه هنرهای فیلادلفیا قرار دارد، سال‌هاست یکی از جاذبه‌های این شهر محسوب می‌شود و در عین حال برای برخی هواداران به نمادی بدیمن تبدیل شده است. هواداران فرانسوی و برزیلی که برای حمایت از تیم‌های خود به فیلادلفیا آمده‌اند، از این داستان قدیمی آگاه هستند.

حتی یکی از هواداران برزیلی در اقدامی جالب، برای تغییر سرنوشت، پیراهن تیم ملی آرژانتین با نام لیونل مسی را روی مجسمه قرار داد؛ اقدامی که نشان می‌دهد این خرافه همچنان در میان برخی هواداران فوتبال جدی گرفته می‌شود.

فرانسه پیش از دیدار با عراق در فیلادلفیا، با این نگرانی عجیب و البته قدیمی روبه‌رو شده است؛ اینکه آیا «نفرین راکی» این بار هم در جام جهانی قربانی تازه‌ای خواهد داشت یا خیر.

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