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دیدار و گفت و گوی جذاب رئیس فدراسیون با هوادار ویژه تیم ملی

دیدار و گفت و گوی جذاب رئیس فدراسیون با هوادار ویژه تیم ملی
کد خبر : 1802189
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رئیس فدراسیون با هوادار ویژه تیم ملی در مکزیک دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون با لوکاس، هوادار 12 متعصب تیم ملی کشورمان گفت و گو کرد. این نوجوان در روزهای گذشته به همراه پدر ایرانی اش با حضور در تیخوانا و نزدیکی کمپ ملی پوشان به حمایت از تیم ملی پرداخت.

وی همچنین در زمان حضورش در مجاورت کمپ تیم ملی در تیخوانا تصاویری از امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را به دست داشت و به قائد شهید امت ادای احترام کرد. در همین حال، لوکاس یاد و نام کودکان معصوم شهید مدرسه شجره طیبه شهدای میناب را هم گرامی داشت.

رئیس فدراسیون در گفت و گو با این هوادار ویژه تیم ملی و والدین وی، از حضور گرم و همراهی صمیمانه آن‌ها با تیم ملی تقدیر کرد.

دیدار و گفت و گوی جذاب رئیس فدراسیون با هوادار ویژه تیم ملی

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